Меркель: Германия продолжит поддерживать курс Армении на реформы и модернизацию

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Никола Пашиняна с избранием главой кабмина Армении, пожелала успехов в формировании правительства и пообещала поддержку государству в модернизации и реформах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба немецкого правительства.



"Будучи надежным партнером, федеративная республика и в будущем будет всеми силами поддерживать Армению и ее курс на модернизацию и реформы, а также выступать за углубление двусторонних отношений и мирное развитие ситуации в регионе", - говорится в тексте поздравления.



13 апреля в Армении начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с оппозиционным депутатом парламента Николом Пашиняном, выступивших против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля, через неделю после получения поста премьера Саргсян подал в отставку. 8 мая парламент со второй попытки избрал новым главой правительства Пашиняна. После этого избрания правящая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в кабмине Армении.

