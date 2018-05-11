Украине нужна новая программа сотрудничества с ЕС - Порошенко

Официальному Киеву нужна новая амбициозная программа сотрудничества с Европейским Союзом, считает президент Украины Петр Порошенко. "Мы обсудили вопрос подготовки к саммиту, который я в Аахене обсуждал с президентом Европейского Совета Туском (Дональдом Туском - ИФ). Поддержка Словении тут чрезвычайно важна, потому что нам необходима новая и амбициозная программа дальнейшего сотрудничества с Европейским Союзом.



Включительно с участием Украины в Цифровом союзе, с участием в Энергетическом союзе", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором в пятницу в Киеве.



При этом П.Порошенко отметил, что также обсуждался вопрос "расширения других сфер нашей деятельности".



"В том числе и Таможенный союз (Европейского союза - ИФ), Шенгенский союз, и другие позиции, которые дают нам четкие задачи по продвижению Украины к сотрудничеству с ЕС", - отметил глава украинского государства.

