Меркель и Путин обсудили ситуацию в Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили Украину и Сирию, а также договорились активизировать работу в "нормандском формате". Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает пресс-служба Кремля.



Разговор состоялся 11 мая по инициативе германской стороны.



"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ. Условлено активизировать работу в "нормандском формате", - говорится в сообщении.



Кроме этого, Меркель проинформировала Путина об итогах совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая с президентом Украины Петром Порошенко.



"Затрагивалась сирийская проблематика, а также подготовка к запланированному на 18 мая в Сочи рабочему визиту Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

