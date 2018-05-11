Пашинян пообещал уйти с поста премьера, если лишится поддержки общества

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал уйти с поста премьер-министра Армении, если лишится общественной поддержки. Об этом он заявил журналистам после заседания правительства в пятницу.



"Пока у меня есть общественная поддержка, я буду ее использовать для развития страны, а если лишусь ее - то прекращу полномочия премьера", - сказал он.



Пашинян в пятницу в первый раз провел заседание правительства Армении. Одновременно это стало последним заседанием кабинета в прежнем составе, в следующий раз, как ожидается, премьер встретится с новым кабинетом, который ему предстоит назначить в ближайшие дни.



"Правительство Армении собирается в таком составе в последний раз. Хочу пожелать успеха вам и новому правительству. Спасибо", заявил Пашинян в конце заседания.

