Петр Симоненко: "Из политического процесса нас хотят перевести в уголовный"

Допрос лидера украинской Компартии в киевском главке СБУ продолжался чуть больше 7 часов. Петр Симоненко рассказал журналисту "Вестей", что общался со следователем ГУ СБУ по Киеву и Киевской области.



"Разговор проходил корректно, в этом у меня замечаний нет. Продолжительность допроса определялась тем, что нужно было выяснить многие нюансы относительно обыска, совершенного в офисе ЦК КПУ 8 числа, в преддверие Дня победы, характера документов, которые по протоколу изъяли, и обыска, который проводили в доме у родителей жены, где мы проживаем вместе с семьей", – заключил лидер КПУ.



Также Симоненко отметил, что сотрудники или руководство партии не имеет отношения к тем документам, которые были изъяты в партийном офисе. Этих документов, по его словам, было более двадцати.



"Предъявлялось обвинение, что мы чуть ли не пытались совершить переворот, захват власти и т.д. Это преднамеренная фальсификация позиции Компартии, чтобы обеспечить правовую базу для возможного запрета деятельности партии", – сказал он "Вестям".

