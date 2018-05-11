Луценко: инцидент с Найемом не связан с депутатскими полномочиями

Инцидент с народным депутатом Мустафой Найемом является бытовым конфликтом и не касается выполнения им депутатских полномочий. Об этом сегодня заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на форуме "Острог Forum - 2018" в Ровенской области, передает УНН.



"Это дело не касается выполнения депутатских полномочий, а следовательно - не может квалифицироваться как нападение на государственного деятеля. Это - обычная бытовая ситуация участников дорожного движения. Мы со своими коллегами ведем достаточно быструю работу по экстрадиции (из Азербайджана - ред.) одного участника драки", - сказал Луценко.



Он отметил, что "кто бы ни был стороной конфликта - депутат - не депутат, активист - не активист, правоохранительная система должна действовать по закону".



Напомним, Найема избили вечером 30 апреля возле Бессарабского рынка.



Трем злоумышленникам, которые напали на народного депутата Мустафу Найема, объявили подозрение. Заочно объявлено о подозрении еще одному человеку, который непосредственно ударил депутата в лицо, причинив телесные повреждения средней тяжести. Для всех задержанных выбрали меру пресечения.



Найем заявил, что четвертый нападавший вылетел в Баку. В Азербайджане подозреваемого задержали, готовится экстрадиция.



Кроме того, правоохранители устанавливают личность пятого участника избиения Найема.

