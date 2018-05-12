Северный поток-2 выгодный для Германии − Зеркаль

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила в эфире 5 канала, что реализация проекта Северный поток- 2 является выгодной Германии, так как позволит контролировать газовый рынок Европы.



"Позиция (канцлера ФРГ Ангелы − ред.) Меркель не такая категоричная по Северному потоку-2. Она понимает, что ее партнеры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого "потока", а потом фактически весь крупный рынок газа будет в Германии. И Германия уже будет диктовать политику, они считают, что и россиянам также, но по крайней мере Европу они будут контролировать полностью", − подчеркнула Зеркаль.



Напомним, в Германии началось строительство немецкого участка газопровода РФ.



Ранее сообщалось, что ФРГ считает необходимым предоставление Россией гарантий по поводу продолжения транзита газа через Украину после завершения строительства Северного потока-2.

