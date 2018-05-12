Австралия ограничит расчеты наличными с 2019 года

Австралийское правительство объявило о введении лимита на расчеты наличными. С 1 июля 2019 года за покупку товаров и услуг на сумму свыше 10 тысяч австралийских долларов (7,5 тысячи долларов США) можно будет заплатить только с помощью чека или банковской карты, сообщает Gizmodo.



Как заявил главный казначей Австралии Скотт Моррисон, эта мера должна повысить собираемость налогов в стране. «Это плохие новости для криминальных банд, террористов и тех, кто пытается мошенничать с налогами», — заявил он, представляя парламенту бюджет на 2018-2019 годы.



Как отмечает The Guardian, одной из причин введения лимита на наличные стала борьба с нелегальной торговлей табаком. В Австралии установлены самые высокие в мире налоги на продажу сигарет, одна пачка стоит 40 австралийских долларов (30 долларов США); при этом в стране существует большой черный рынок торговли табаком, пишет Gizmodo.



С помощью лимита на расчеты наличными власти Австралии надеются привлечь в бюджет дополнительные четыре миллиарда австралийских долларов (три миллиарда долларов США).



В Австралии около 37% всех коммерческих платежей осуществляются с использованием наличных. Для сравнения, в США этот показатель равен 32%, в Швеции, власти которой активно развивают безналичные расчеты, — 15%.



Ограничения на расчеты наличными также действуют в некоторых других странах. В частности, в Белоруссии с апреля 2015 года установлен лимит в 1000 базовых величин (на данный момент это 24500 белорусских рублей).



