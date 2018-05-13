Дождливая, прохладная погода ожидается в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять циклон – область пониженного давления, сформированная в прохладном и влажном воздухе. Как сообщает Укргидрометцентр, в воскресенье в большинстве областей пройдут дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-12°, днем 13-19°, на Волыни, Львовщине и Закарпатье 17- 22°.

В Киеве в воскресенье дождь, температура ночью 10-12°, днем 16-18°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 мая самая высокая температура днем была +29,9 в 1996г., самая низкая ночью -0,8 в 1900г.

В понедельник в Украине дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°; днем 16-21°.

В Киеве в понедельник дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°.

11 мая в 9 часов утра температура води в Черном и Азовском морях была 17-20°, в Днепре возле Киева 19°.