В Киеве заявили, что Украине не нужен Крым

Писатель и политический деятель Василий Шкляр заявил, что Украине не нужен Крым, поскольку полуостров — "чужая территория". По его словам, там много "природных" россиян, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России". "Вот мы все говорим: "Да нет, там наши люди!" Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. <…> Зачем мы себя дурим?" — заявил писатель в эфире Espreso.TV.

Как считает Шкляр, попытки "вернуть" полуостров вызовут у крымчан лишь ненависть.



"Мы же в условиях демократии не можем тоталитарными методами ставить их на место: выселять, заселять своими. Это же невозможно. И что с этим Крымом делать?" — заметил он.



Писатель подчеркнул, что полуостров никогда не был частью страны, а те украинцы, что там проживали, всегда считали Крым "чужбиной".



"Наша земля — та, которую нация может освоить на уровне своей культуры, духовности. Иначе это серая территория, серая зона, которая тормозит наш прогресс", — считает Шкляр.



Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.

