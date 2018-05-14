На Украине число аварийных газопроводов выросло вдвое

На Украине за 2016-2017 годы протяженность аварийных газопроводов увеличилась в два раза: с 3,2 тысяч км до 5,8 тысяч. Об этом сообщает ZN.UA



В начале прошлого года общее количество аварийных газопроводов составляло 4907,4 км, это 2,2% от общей протяженности сетей.



Если ситуация не изменится, то к 2026 году количество таких сетей возрастет до 11763,4 км (6,3%), отмечают журналисты. Такая ситуация обусловлена несоответствием размера утвержденных тарифов даже минимальным нормативным потребностям газораспределительных сетей.



"Например, по компаниям-операторам ГРС из группы РГК в 2016 году такой разрыв составлял 2,1 млрд грн, а в 2017-м - уже 3,1 млрд. То есть, если в 2016 году утвержденные объемы финансирования были в три раза меньше нормативных, то в прошлом году - уже в 5,4 раза", - сообщил технический директор Региональной газовой компании Артем Компан.



По данным СМИ, аналогично растет протяженность сетей и количество оборудования, которые полностью исчерпали свой срок эксплуатации.

