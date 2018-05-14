Помпео: Трамп настроен на долгосрочные договоренности с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп настроен на заключение долгосрочных договоренностей на предстоящей 12 июня встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, а "не на смену режима" в Пхеньяне. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.



"Мы надеемся на то, что Ким Чен Ын хочет стратегических изменений, в этом президент Трамп готов помогать", - заверил Помпео.



Он назвал решение о закрытии ядерного полигона Пхунгери в КНДР "хорошим первым шагом" на пути к встрече лидеров двух государств, которым предстоит принимать беспрецедентно важные решения. "Ким [Чен Ын] осознает, насколько это крупное и особенное событие... Я полагаю, что Ким отдает должное тому факту, что на этот раз все должно проходить по иному [сценарию]... Если мы способны добиться исторического исхода [саммита], то обе стороны должны включиться в игру [на равных]", - добавил госсекретарь.



Журналисты только из пяти стран смогут присутствовать на церемонии закрытия ядерного полигона Пхунгери в КНДР, которая пройдет 23-25 мая. Об этом в субботу объявил МИД КНДР.



Глава американского внешнеполитического ведомства также заявил, что Трамп готов предоставить гарантии безопасности руководству КНДР во имя достижения денуклеаризации Корейского полуострова. "Нам определенно придется предоставить гарантии безопасности. Эти переговоры назревали более 25 лет. Еще ни один американский лидер не добивался того, чтобы руководство Северной Кореи поверило в возможность этого и в истинность намерений Соединенных Штатов", - сказал Помпео.



Кроме того, Помпео заявил о продолжении процесса урегулирования ситуации вокруг КНДР. "Мы еще не находимся в той точке, в которой бы только приблизились к тому, чтобы объявить о достижении желаемых целей, - отметил он. - Остается много работы".



Он указал, что США "внимательно следят" за возможными рисками со стороны Пхеньяна. "Но в большой степени [мы] надеемся, что председатель [государственного совета КНДР] Ким [Чен Ын] хочет внести стратегические изменения", - сказал Помпео.



По итогам прошедших 27 апреля переговоров на высшем уровне КНДР и Республика Корея подписали Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Стороны в частности договорились о полной денуклеаризации региона.



Трамп сообщил в четверг, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Как сообщил позже ТАСС представитель Совета национальной безопасности при Белом доме, главными факторами при выборе места проведения переговоров стали безопасность, географическое расположение и нейтральный статус Сингапура.



