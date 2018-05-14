Российский телеканал RT сохранит лицензию на вещание в Британии

Российский телеканал RT не будет лишен лицензии на вещание в Великобритании из-за освещения инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери, сообщает в воскресенье британская газета "Дейли телеграф" со ссылкой на заявление медиарегулятора Ofcom.



В заявлении регулятора отмечается, что "было бы неправильно" при вынесении решения относительно деятельности канала рассматривать действия зарубежных правительств.



"Если бы следственные органы Великобритании установили, что со стороны России в отношении Британии было незаконное применение силы, мы бы рассмотрели это надлежащим образом в соответствии с нашими обязанностями, чтобы быть уверенными в том, что RT соответствует требованиям", - говорится в нем.



В марте Ofcom направил владельцу лицензий на вещание RT в Великобритании предупреждение, в котором говорилось, что "если в рамках британского расследования (инцидента со С.Скрипалем) выяснится, что со стороны российского государства в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы, то мы будем считать уместным, в рамках исполняемых нами обязанностей, убедиться, функционирует ли RT четко и в соответствии (с принятыми нормами)".

