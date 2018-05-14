Российские пограничники рассказали о задержании браконьеров в Азовском море

Российские пограничники задержали в Азовском море катер, на борту которого находились двое браконьеров, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.



Как рассказали в ведомстве, 10 мая пограничники заметили в акватории Азовского моря маломерное судно с двумя мужчинами на борту, которые незаконно ловили рыбу. В их катере, в частности, нашли двух краснокнижных осетров.



Судно и браконьеров, у которых не оказалось документов, доставили в порт Ейска. Гражданство задержанных не уточняется.



Ранее в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что 10 мая в акватории Азовского моря исчезли двое рыбаков из Бердянска, которые на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и не вернулись.



В пятницу супруга одного из пропавших рассказала, что ей позвонили из российской погранслужбы и сообщили о задержании ее мужа и его товарища. В МИД Украины заявили, что Киев проверяет эту информацию, в Ейск выехал украинский консул.



В конце апреля в крымском погрануправлении ФСБ заявили о намерении бороться с браконьерами в Азовском море, в том числе и украинскими.



В начале мая крымские пограничники задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России западнее мыса Тарханкут. Судно и экипаж — пятерых граждан Украины — доставили в Крым для проведения процессуальных действий.

