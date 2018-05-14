В Керчи открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту

Движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда открыто в воскресенье вечером в Керчи. Новый объект позволит разгрузить сообщение между двумя микрорайонами города, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского госкомитета по дорожному хозяйству.



"Движение запущено. Теперь сверху по путепроводу протяженностью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы, в нижней части - транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно", - сообщили в пресс-службе.



Ранее пресс-служба госкомитета, со ссылкой на своего руководителя Сергея Карпова, сообщала, что перезапуск рабочего движения на данном объекте обеспечит транспортную связь между микрорайоном Аршинцево и центром города. Открытие рабочего движения автотранспорта по путепроводу, по словам Карпова, позволит решить проблему пробок на этом участке.



Для пешеходов на путепроводе предусмотрен тротуар шириной 2,25 м. На объекте установлено перильное и барьерное ограждение, четыре остановочных пункта для общественного транспорта, движение на съездах с путепровода регулируется светофорами.



Выполнены работы по шумозащитному остеклению объектов, расположенных в районе проведения строительных работ. В программу замены окон попало восемь объектов, в том числе пять девятиэтажных и одно пятиэтажное здание, школа и детский сад. В госкомитете напомнили также, что открытие движения по путепроводу связано с предстоящим запуском рабочего движения по автоподходу к Крымскому мосту, которое состоится в ближайшие дни.



Мост в Крым - самый длинный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.



Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей. В среду сообщалось, что заказчик строительства моста - управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" - принял автодорожную часть транспортного перехода, открытие движения намечено на вторую половину мая.



В связи с планами по досрочному открытию моста Министерство транспорта РФ рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив. На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.

