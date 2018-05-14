В ДНР призвали ОБСЕ обратить внимание на преступления ВСУ в Донбассе

Начальник пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов призвал представителей миссии ОБСЕ обратить внимание на обстрелы и военные преступления украинских силовиков в Донбассе.



Ранее оперативное командование ДНР заявило о попытке украинских силовиков прорваться на горловском направлении и занять населенный пункт Чигари в "серой зоне". Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня заявило о 33 нарушениях перемирия со стороны силовиков за минувшие сутки и ранении двух жителей Горловки.



"После очередного провала ВСУ под Горловкой украинские силовики открыли шквал из запрещенного тяжелого вооружения по району поселка шахта Гагарина для отвлечения внимания ВС ДНР от попытки эвакуировать остатки разбитых боевиков в районе так называемых Чигарей", — сказал в воскресенье журналистам Безсонов.



По его словам, при этом украинские силовики выпустили по окраине Горловки более 70 мин и танковых снарядов.



Он призвал представителей делегации СММ ОБСЕ во главе с президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которые в эти дни посещают подконтрольные Киеву Краматорск, Бахмут, Авдеевку, Славянск и КПВВ (контрольный пункт въезда/выезда) Майорск, обратить внимание на военные преступления ВСУ.

