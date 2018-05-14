В промо-ролике к "Дэдпулу-2" Уэйд Уилсон пришел к Бэкхему домой

В новом промо-ролике к фильм "Дэдпул-2" неожиданно появился Дэвид Бэкхем, которого в первом фильме Дэдпул якобы обидел скабрезной шуткой. Тогда Дэдпул пытался доказать слепой старушке Ал, что главное - это внешность, заявив: "Ты слышала, как Бекхэм говорит? Будто отсосал у баллона с гелием".



Промо-ролик как раз начинается с того, что Бэкхем сидит перед телевизором, пересматривая этот момент и укоризненно качает головой.



И тут футболисту на смартфон приходят сообщения от Дэдпула с извинениями. Затем раздается стук в дверь. Открыв ее, Бэкхем обнаруживает на пороге Дэдпула с тарелкой печенья и стаканом молока. "Мне очень жаль", - говорит он, но Бекхэм хлопает дверью.



Однако Дэдпул не сдается, звонки повторяются вновь и вновь, и каждый раз Уэйд придумывает все новые и новые извинения. До тех пор, пока Бекхэм не сдается и не прощает его, когда получает два билета на чемпионат мира по футболу.



Тогда Бекхэм спрашивает, а за что вообще тот извинялся. На вопрос "А как ты сам думаешь?", футболист отвечает, что, наверное, за все предыдущие фильмы - "Зеленый фонарь", "Призрачный патруль", "Вне/себя!" и "Их поменяли мозгами". Упоминание последнего фильма очень расстроило актера: "Их поменяли мозгами" был шедевром!"



В новом фильме компанию Райану Рейнольдсу составят новички Зази Битц в роли мутанта Домино и Джош Бролин в роли Кейбла, путешественника во времени и сына Циклопа из "Людей-икс". Джек Кеси исполнит роль главного злодея, которого до сих пор не раскрыли. По слухам, это будет мутант Том Кэссиди.



Официальный синопсис не многое объясняет, пишет THR: "После нападения крупного рогатого скота изуродованный шеф-повар столовой (Уэйд Уилсон в исполнении Райана Рейнольдса) изо всех сил пытается воплотить мечту - стать самым горячим барменом в Мэйберри, а также научиться жить с потерянным чувством вкуса. В поисках остроты в своей жизни и потокового конденсатора Уэйд должен сражаться с ниндзя, якудза, агрессивными собаками и путешествовать по всему миру в поисках действительно важных вещей - семьи, любви и вкуса. Ему предстоит вновь проникнуться любовью к приключениям и найти желанную кружку с надписью "Лучший в мире любовник".





