Boston Dynamics показала новые достижения своего двуногого робота

Американская компания Boston Dynamics, которая занимается разработкой роботов на двух или четырех ногах, а также на колесах, опубликовала два новых видео с роботами Atlas и SpotMini.



Кампания анонсирует, что ее роботы предназначены как для гражданских, так и для военных целей. Однако пока еще ни одна из разработок не вышла на рынок - все созданные роботы являются прототипами. Boston Dynamics была создана в 2013 году, через год ее купила корпорация Google, а в 2017 году она перешла к японскому холдингу SoftBank.



На первом видео, размещенном на YouTube-канале компании, двуногий робот Atlas, первый в мире робот, способный сделать сальто назад, бежит по полянке, потом по полю. Подбежав к лежащему на земле бревну, Atlas приседает и перепрыгивает через него.









На втором видео четырехлапый робот SpotMini автономно ориентируется в пространстве, двигаясь по многочисленным коридорам и помещениям офиса компании. Он ходит по разным типам поверхностей, преодолевает естественные препятствия, выходит на улицу и следует в соседнее здание. Там он поднимается и спускается по лестнице, а затем возвращается обратно.







