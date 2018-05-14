«Конфискационные тройки» для врагов народа

Стоило нам написать о том, что наполеоновские планы по приватизации тормозит риск «отжима» частной собственности, как появилась новая затея «улучшения» инвестиционного климата. В парламент внесен проект, который распиарили как закон о «национализации российских компаний» в Украине. Хотя при ближайшем рассмотрении оказалось, что ни слова о российском бизнесе там нет. Речь идет о конфискации собственности у своих же украинских компаний и физлиц, заподозренных в «сотрудничестве с агрессором». Идея из той же серии, что и спецконфискация активов «клики Януковича».



Для начала небольшой экскурс в законодательную историю. После 2014 года Верховная Рада напринимала целую пачку законов про аресты и конфискацию имущества. На сегодняшний день вступили в силу несколько спецконфискационных законов. Но самый главный – законопроект №4057 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно особенностей обращения в доход государства денежных средств, валютных ценностей, государственных облигаций Украины, казначейских обязательств Украины, драгоценных металлов и/или камней, иных ценностей и доходов от них до вынесения приговора суда", из-за которого Таня Черновол поцарапала Якова Безбаха, до сих пор не проголосован в окончательной редакции.



Поэтому спецконфискацию пресловутых $1,5 млрд. Януковича по решению Краматорского районного суда в деле гражданина Кашкина (хрестоматийная история, многократно описанная прессой) проводили в соответствии со ст. 96-1, 96-2 УК Украины.



Странно, что при этом не применяли закон, позволяющий заочно по спецпроцедуре судить “подозреваемого в преступлениях против основ национальной безопасности Украины” (читай – Виктора Януковича) и конфисковать имущество его и его команды. Это закон №4448а «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно неотвратимости наказания за отдельные преступления против основ национальной безопасности, общественной безопасности и коррупционные преступления», вступивший в силу 31 октября 2014 года.



Есть еще “вспомогательные” документы. Закон №4054 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно выполнения рекомендаций, содержащихся в шестом докладе Европейской комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно усовершенствования процедуры ареста имущества и института специальной конфискации".



Закон №4057 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно особенностей обращения в доход государства денежных средств, валютных ценностей, государственных облигаций Украины, казначейских обязательств Украины, драгоценных металлов и/или камней, иных ценностей и доходов от них до вынесения приговора суда".



Вскоре оказалось, что больше забирать особо нечего. Одни спрятались, другие откупились. Причем некоторые заранее. На всякий случай. Ибо все понимают: хотя министр юстиции Павел Петренко и сказал, что механизм спецконфискации будут применять только к активам бывших чиновников, против которых ведется уголовное производство по коррупционному преступлению, срикошетить может и по простым смертным

Видно, что конфискация как процесс пришлась по вкусу новой демократической власти и есть желание ее продолжить и углубить. Действительно, что может быть демократичнее и патриотичнее, чем внесудебная конфискация имущества врагов народа? Но когда “деньги Януковича” закончились, а другие активы представителей антинародного режима найти и конфисковать не удалось, начались поиски новых источников

И закон №2541a «О внесении изменений в Уголовный и Гражданский процессуальный кодексы Украины относительно совершенствования института специальной конфискации с целью устранения коррупционных рисков при ее применении».Эти законы дают возможность правоохранительным органам наложить арест, например, на имущество государственных предприятий, которые выводят средства на оффшорные счета, даже если нет конкретного подозреваемого, но есть обоснованные подозрения, что деньги разворовываются злобными коррупционерами.Благодаря всему этому многообразию законов в апреле прошлого года удалось достичь профицита бюджета в 30,52 млрд. грн. с помощью спецконфискации упомянутых $1,5 млрд. И хотя деньги были виртуальные, идея власти понравилась и правоохранительные органы были озадачены темой: оглядываться по сторонам и смотреть, что еще можно конфисковать.Но вскоре оказалось, что больше забирать особо нечего. Одни спрятались, другие откупились. Причем некоторые заранее. На всякий случай. Ибо все понимают: хотя министр юстиции Павел Петренко и сказал, что механизм спецконфискации будут применять только к активам бывших чиновников, против которых ведется уголовное производство по коррупционному преступлению, срикошетить может и по простым смертным. Тем более что механизм четко не прописан, а изъятие имущества возможно еще до решения суда.Конфискационное затишье плохо сказалось на бюджете, страдающем от недобора налогов (о чем мы тоже уже писали). Поэтому на днях появилась новая идея. В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8340 нардепа от Блока Петра Порошенко Романа Зварича “О внесении изменений к закону Украины "О санкциях".Этот законопроект, в принципе, вносит лишь одну существенную правку в уже действующий закон: санкции, включая возможность конфискации, которые ранее распространялись только на иностранных лиц (нерезидентов), теперь могут быть применены и к украинцам.Звучит и выглядит это так: “Санкції можуть застосовуватися з боку України щодо іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, громадян України, іноземців, осіб без громадянства, української юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем української юридичної особи, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність”.Самое забавное – это основания для возможной конфискации. Они перечислены в ст. 3 этого закона: “підставами для застосування санкцій є: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод”.Из всего абзаца мне больше всего понравилось слово “потенциальные”. То есть можно ничего не сделать, но потенциально представлять угрозу национальным интересам, что автоматически подводит под спецконфискацию.Поскольку точные критерии отсутствуют, можно только гадать, что именно расценивается как потенциальная угроза. И можно ли, например, объявлять агентами Кремля людей, которые прошли с портретами своих близких в “Бессмертном полку”? Просто взять и решить, что “Бессмертный полк” – это пятая колонна, и к идентифицированным гражданам применять конфискацию.Конечно, я понимаю, что цель проекта – не простые граждане, а нелояльные к власти олигархи. Поскольку с приватизацией не складывается, есть интерес к реприватизации. Проще говоря, к переделу имущества. Неугодных надо ободрать как липку в интересах угодных и все это подвести под потенциальную угрозу национальной безопасности страны.Иначе зачем Зваричу делать украинцев объектом санкций? И все это прикрывать дымовой завесой разглагольствований о том, что законопроект прекращает деятельность российских компаний на территории Украины или же передает их в государственную собственность, если они нарушают "соответствующие права и интересы Украины или ее граждан".Ни слова о российских компаниях в проекте нет. Там вообще нет слова “российских”. Правка касается лишь украинских юридических и физических лиц: это у них можно будет что-то конфисковать.Конечно, подводные камни идеи “самому себя высечь”, угадать нетрудно. У нас есть украинские юридические лица, которые на самом деле являются дочерними структурами российских.Например, “Альфа-банк”. Он как бы и украинский. Есть АЗС – формально австрийские, но мы-то знаем, что они российские. Даже известные компании мобильной связи. Сказать, что они представляют угрозу национальной безопасности Украины, было бы преувеличением. Но потенциально... Все может быть.И все же я не верю, что мы начнем большой погром дочерней российской собственности. Хотя бы потому, что достичь быстрого и легкого эффекта для бюджета не выйдет. Мои сомнения базируются еще и на том, что конфискация активов “врагов народа” предлагается параллельно с идеей принятия закона о конфискации недвижимости и средств, имеющих сомнительные источники происхождения.Такой закон, если он будет принят, должен облегчить жизнь сотрудникам Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений – АРМА. Не слышали про АРМА? В том-то и дело. Агентство есть, имущество есть, хочется его конфисковать, но что-то все время не получается. Пока можно закрывать агентство и создавать “конфискационные тройки” для врагов народа. Когда-то такие были. Эффективно работали...P.S. Видно, что конфискация как процесс пришлась по вкусу новой демократической власти и есть желание ее продолжить и углубить. Действительно, что может быть демократичнее и патриотичнее, чем внесудебная конфискация имущества врагов народа? Но когда “деньги Януковича” закончились, а другие активы представителей антинародного режима найти и конфисковать не удалось, начались поиски новых источников. Кто ищет, тот всегда найдет? Неужели?!