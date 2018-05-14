Вековой юбилей азербайджанской государственности: институциональная роль президентства

28 мая 1918 года в жизни азербайджанского народа произошло неоценимое историческое событие – была образована Азербайджанская Демократическая Республика, ставшая первой парламентской республикой (Председателем Национального Совета Азербайджана был избран М.Э.Расулзаде) на мусульманском Востоке.



Своим богатым опытом государственного строительства Азербайджанская Демократическая Республика, просуществовавшая всего около двух лет, оставила неизгладимый след в истории национальной государственности, усилив в сердце народа чувства свободы и независимости, гордости за свою родину, подготовила надежную основу для будущей независимости республики.



Это уникальный исторический феномен, заключающийся в выборе на заре XX столетия на Востоке, с присущими ему деспотизмом и монархизмом демократической формы правления. Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) как первая парламентская республика в истории Азербайджана была первой моделью демократического светского государства, основанной на верховенстве права на всем Ближнем Востоке, включая тюрко-мусульманский мир. Азербайджанская Демократическая Республика вполне достигла уровня традиционных европейских демократий по своей политической структуре, шагам, предпринятым в процессе государственного строительства, а также уровню своих конечных задач и целей.



Важно вспомнить то, что взаимодействие между официальными Киевом и Баку тоже связано большой историей и мудрыми взаимоотношениями. Свидетельством чего является факт вручения 8 февраля 1919 года в Баку руководителем Особой дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Азербайджанской Демократической Республике Иваном Красковским верительных грамот министру иностранных дел Азербайджана Фатали Хану Хойскому.



НАЧАЛО МУДРОГО СТАНОВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ



Восстановление независимости Азербайджанской Республики диктует необходимость изучения нее как исторического опыта азербайджанского народа, в том числе и опыта становления самостоятельной внешней политики. Поэтому, на наш взгляд, публикация записей конфиденциальных бесед чрезвычайного посланника и полномочного министра (Envoye Extraordinare et Ministre Plenipotentiare) Азербайджанской Республики Алимардан бека Топчибашева в г. Стамбуле с политическими и государственными деятелями Турции и дипломатическими представителями других стран имеет большую историческую ценность, помогал восстановить связь времен, обеспечить преемственность дипломатического искусства, демократического решения внешнеполитических проблем Азербайджана.



Добившись в 1991 году восстановления независимости, современная Азербайджанская Республика продемонстрировала приверженность древним традициям государственности, являясь политической и духовной преемницей Демократической Республики, приняла ее трехцветный флаг, герб и гимн. С того времени наш народ торжественно отмечает 28 Мая, когда Республика провозгласила независимость, как День Республики.



«Азербайджанский народ, восстановивший государственную независимость в 1991 году, использовал богатые традиции государственности в Демократической Республике Азербайджан и создал независимое Азербайджанское государство на основе этого исторического наследия» - резюмировал Израилский политолог Арье Гут.



Размывание институциональных структур, присущих отдельным нациям и лежащих в основе их генотипа и естественного общественного бытия, в большинстве случаев становится следствием слабости или недостаточной действенности института президентства, личностно-моральных и научно-профессиональных качеств конкретного президента. Негативным фактором является непосредственное или опосредованное навязывание извне или изнутри государству, находящемуся на стадии трансформации, определенных социально-политических и экономических модулей в угоду странам богатым, более развитым.

ДИПЛОМАТЫ В ПОИСКЕ РАЗУМНОГО КОМПРОМИССА



И в Азербайджане, и в Украине постоянно ведутся споры о роли президентства в становлении государства. Поэтому в противодействии размыванию естественных институционально-национальных преимуществ двух cтран непредубежденное, научно выверенное осмысление наиболее перспективных путей активизации обоснования роли и места как орган внешних сношений института президентства является крайне важным. Это особенно актуально и в исследовании сложной для понимания совокупности проблем идентификации двух стран, учитывающей ментальность, историю и теорию государственности.



Современная наука, незаангажированная на сиюминутные заказы, требует неупрежденных, научно-выверенных осмыслений наиболее перспективных путей совершенствования института президентства в противостоянии размыванию естественных институционально-национальных преимуществ Азербайджанской Республики и Украины. Это особенно актуально в исследовании сложно понимаемой совокупности проблем идентификации согласованных с ментальностью, историей и теорией государственности наций для выбора наиболее перспективных путей социально-государственного, экономического развития каждого суверенного государства – бывшего члена СССР.



Еще раз подчеркнем, что противостояние размыванию институциональных, присущих отдельным нациям структур, лежащих в основе их генотипа и естественного общественного бытия, в большинстве случаев становится следствием слабости или недостаточности действенности института президентства, личностно-моральных и научно-профессиональных качеств конкретного Президента.



Следствием этого становится непосредственное (или опосредованное) навязывание извне или изнутри государству, находящемуся на стадии трансформации, определенных социально-политических и экономических модулей в угоду богатым и более развитым странам.



Для этих целей, как свидетельствует Вековый государственности и история независимой Азербайджанской Республики, предпринимались попытки использования «извне и изнутри» самых различных приемов, в том числе и попытки «разбудить из глубины веков» многочисленные обиды друг на друга представителей наций и народностей, потомки которых проживали ранее или все еще продолжают проживать на территории нашей страны.



Особо подчеркну: сегодня и для Азербайджана, и для Украины в исследовании теории, истории и практики государственного управления важнейшим условием является научное, а не конъюнктурное понимание того, что качество института президентства и уровень его адекватности интересам страны непосредственно (и опосредованно) влияет на устойчивость всей институциональной структуры государства. Это принципиально еще и потому, что в современных условиях многочисленные сторонники глобализма быстрее реализуют свои цели в тех странах и регионах мира, где естественные институционально-национальные и экономические условия оказываются более податливыми для воздействия. В большинстве случаев — из-за слабо развитости или недейственности института президентства, следовательно, из-за низкого уровня политической мудрости того или иного президента.



Моей родине в этом плане повезло — у нас был достойный сын азербайджанского народа и общенациональный лидер — Гейдар Алиев.



ИСТОКИ ПРАВЛЕНИЯТЦА НЕЗАВИСИМОСТИ



Безусловно важен для историков фактор мудрого правления Гейдара Алиева - его сильная личность всегда в центре государства, это авторитет способствовал утверджению Азербайджана – как равного партнера на карте мира. Он не позволял, чтобы сепаратистские тенденции поднимали голову. Хотя были прецеденты, когда 28 мая 1918 года армяне также объявили о создании независимого государства, а уже 29 мая Азербайджанская Демократическая Республика вынуждена была уступить армянам древний азербайджанский город Ереван, с прилегающей к нему территорией площадью примерно 9,5 тыс. км². Это - историческая правда, которую ныне вовсю пытаются оспорить некоторые армянские историки и дипломаты. Хочу отметить еще один факт, что сразу после создания Армянской Республики в 1918 году, Армения развязала войну и предъявила до 1969 года территориальные претензии соседним Грузии и Азербайджану. Только после прихода мудрого дипломата и сильного политика Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном все эти тенденции были пресечены.



Поэтому Гейдар Алиев не мог оставаться безучастным ко всем этим неприятным тенденциям, высказывал свою позицию, что, конечно, не нравилось советскому руководству. После отстранения 1987 его без всяких оснований от всех должностей Азербайджан утратил большую опору. Наши коварные соседи сразу же воспользовались этим, не прошло и двух недель после его отставки, как армянские сепаратисты и их покровители в центре подняли вопрос о выводе Нагорного Карабаха из состава Азербайджана и передаче его Армении.



СЕПАРАТИЗМ: ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕЕ



С того времени в отношении нашего народа, республики была проявлена очень большая несправедливость. В итоге Азербайджан столкнулся с большой катастрофой. С полной уверенностью могу сказать, что если бы в то время Гейдар Алиев находился в Азербайджане, то как руководитель Азербайджана никогда не позволил чтобы сепаратистские тенденции подняли голову и начался нагорно-карабахский конфликт. Потому что его решительность, смелость, авторитет никогда не дали бы возможности, чтобы такие тенденции существовали. Однако последующие руководители, к сожалению, показали слабость, не проявили принципиальности, для них личная карьера была гораздо выше интересов народа.



После кровавых январских событий 1990 года в трудный, сложный период он решительно осудил политику, проводимую КПСС и руководством СССР. Он был вместе с народом. И не случайно на него сразу же начали оказывать давление его преследователи. То, что последовало после этого выступления, стало очень важным и решающим как для дальнейшей деятельности Алиева, так и для независимости нашей страны. Находиться в Москве в этих условиях постоянной угрозы было невозможно, и Гейдар Алиев вернулся в Азербайджан. Тогдашнее руководство в Баку, боясь его авторитета, не создало условий для того, чтобы он оставался в столице. И Гейдар Алиев уехал в Нахичевань, в край, где он родился. И нахичеванцы поддержали и защитили его, а он защитил нахичеванцев и Нахичевань, и всю страну.



Нахчыванский период очень запоминающийся. В очень тяжелых условиях была проделана огромная работа для защиты, существования и во имя государственный независимости, так как после длительного перерыва – 1920 года трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики по инициативе Гейдара Алиева впервые был утвержден на сессии Верховного Меджлиса в Нахчыване как официальный государственный флаг. Это было началом пути, ведущего и продолжение пути к независимости Азербайджана.



Многие поддержали его в то время, в их числе и приехавший в 1992 году в Нахчыван малоизвестный миру представитель украинской банковской структуры, а бывший Президент Украины Виктор Андреевич Ющенко.



УКРАИНСКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА



Украинским читателям стоит напомнить, что Азербайджан в 1993 году представлял печальную картину. В связи с началом Нагорно-Карабахского конфликта произошел захват территории страны армянскими боевиками. Экономика розвалилась, царила анархия во властных структурах. Страна была у пропасти гражданской войны или народной революции. В связи с этими событиями тогдашнее руководство Республики, некоторые представители Народного фронта Азербайджана, так называемые «демократы», даже готовы были разделить республику на мелкие ханства. Мятежный полковник С.Гусейнов, который стал Премьер-министром Азербайджана, а впоследствии одним из организаторов путча против Г.А.Алиева, открыто двигался с колонной бронетехники из Гянджи в направлении Баку.



Тогдашний Президент скрылся, народ отправил в отставку Премьер-министра – нынышнего оппозиционера П. Гусейна. И. Гамбар не мог управлять Парламентом, сам подал в отставку. Эти события происходили, когда на границе с Арменией продолжались бои. Нужно было остановить неразбериху в стране и необъявленную Арменией войну, решить проблемы беженцев, пустить жизнь республики в нормальное русло.



Население обратилось к господину Алиеву с просьбой взять на себя ответственность за спасение страны. Алиев, презрев опасность для жизни, идет на встречу с мятежниками Гусейнова и своим высоким авторитетом, личным мужеством и дипломатическим даром убеждает их в губительности братоубийственного столкновения. В сложной общественно-политической ситуации Алиев был избран спикером азербайджанского парламента, и 15 июня 1993 года объявлено Днем спасения народа. Его празднуют азербайджанцы всего мира.



Важно отметить, что до этого, в 1992—1993 годах, руководством Азербайджана в Конституцию была введена статья, касающаяся возрастного ценза на занятие должности президента страны, в которой прямо подразумевался возраст Гейдара Алиева. Но после избрания его спикером парламента и в силу специфики событий ни у кого не возникло сомнений в целесообразности ее отмены. На всенародном референдуме в сентябре 1993, и 2003 года было подтверждено, что главное — это стабильность страны. И именно в октябре того же года по воле большинства населения Гейдар Алиев был избран президентом страны и сумел создать основы стабильности, прекратить войну, реализовать задачи международного признания государственности, установления двусторонних отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья, начать сотрудничество с авторитетными международными и региональными организациями.



Результатом продуманной мудрой политики Г. А. Алиева является многолетняя украино-азербайджанская дружба, со времен президентсва Леонида Кучма и Гейдара Алиева. Содружество основанно на укреплении государственности, института президентства в стране, стремлении сохранить и развить национально-уникальные особенности и институциональные нормы, присущие азербайджанскому генотипу нации.



В следствии этого в Азербайджане начался период стабильности, который продолжается по сей день. Были приняты очень важные для нашей страны решения, дан старт политическим и экономическим реформам. Именно в те годы был сделан стратегический выбор, связанный с нашим развитием: Азербайджан должен развиваться как современная, демократическая страна. Азербайджан смог наладить отношения с международным сообществом и, можно сказать, сумел выйти из международной изоляции, в которой находился в первые годы нашей независимости. Необходимые нашей стране международные связи способствовали привлечению инвестиций в Азербайджан. В 1994 году был подписан «Контракт века», недавно Подписание с гигантскими нефтяными компаниями соглашения о продлении «Контракта века" до 2050 года, сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, завершение работ на проходящем через нашу страну участке транспортного коридора Север-Юг служат прогрессу нашей республики и росту благосостояния народа, повышают геостратегическое значение Азербайджана в мире.



В 1995 году была принята Конституция независимого государства и проведение рыночных реформ создали в стране условия для воплощения модели сильного президентского государства, способного решить внутренние проблемы, сохранить и приумножить прогрессивные национально-институциональные структуры.



Кроме того, была дана политическая и правовая оценка трагедии 20 Января. К сожалению, прежняя власть оставалась безучастной к данному вопросу. Азербайджан стал успешно развиваться. Задачи, стоявшие перед страной в 1993-2003 годах, были успешно выполнены. Большие шаги были предприняты в деле строительства армии, проведена успешная Горадизская операция и часть наших земель освобождена от оккупантов. То есть, за 10 лет в Азербайджане были предприняты очень большие шаги в деле государственного строительства, которые сегодня обусловливают нашу успешную политику.



РЕАЛИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ



В Азербайджане полностью обеспечена стабильность, гарантом которой является азербайджанский народ. Сегодня мы видим, что в различных уголках мира ситуация обостряется, происходят новые конфликты, кровавые столкновения, гражданские войны, перевороты. Они происходят потому, что люди недовольны властью. Потому, что власть не проводит правильной политики на должном уровне, не решает беспокоящих людей проблем, не может обеспечить экономическое развитие, допускает большие нарушения. В Азербайджане в мировом масштабе считается гарантом стабильности который являются азербайджанский народ, единство народа и власти.



Во время президентства Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном была заложена основа новой идеологии, главную цель которой составляют такие общечеловеческие ценности, как независимость, азербайджанство, государственность, справедливость, демократия, национальный прогресс и светскость.



Экономика Азербайджана пережила за эти годы большие перемены и реформы. Переход к рыночным отношениям и интеграция в мировую экономическую систему являются основными направлениями деятельности Алиева. Как политик, смотрящий на многие десятилетия вперед и просчитавший все мировые реалии на долгосрочную перспективу, он считал первостепенной необходимостью мирное сотрудничество как с соседними кавказскими странами и республиками, так и со всеми государствами Юга и Севера, Востока и Запада…



В результате в президентства Гейдара Алиева Азербайджан продемонстрировал всему внешнему миру, что очень многое зависит от лидера, от политики, им проводимой. Азербайджан смогла занять достойное место в мировом сообществе, превратилась в страну, которую уважают в мире.



Все это — результаты политики Алиева, основанной на укреплении института президентства в стране, стремлении сохранить и развить уникальные национальные особенности и институциональные нормы, присущие азербайджанскому генотипу.



Азербайджанское государство построено на прочных основах. В последние 15 лет проводится серьезную политику, связанную с нашими национальными ценностями. Очень рад, что сегодня молодое поколение воспитывается в национальном духе, усиливаются чувства национального достоинства, независимость воспринимается и поддерживается обществом как самое большое достояние.



Азербайджан стал образцовой страной в мировом масштабе в регулировании межрелигиозных, межнациональных отношений. Представители всех народов, всех религий в Азербайджане живут под азербайджанским небом как одна семья, в условиях мира и дружбы. Это – наше большое достояние и большой успех нашей политики.



…Вот уже более четырнадцать лет как нет с нами Гейдара Алиева, но его бесценное наследие, заложенный им государственный курс и великие идеи сегодня живут, развиваются, побеждают под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева. Идея "Родине — мир, региону — мир, миру — мир" приносит реальные и плодотворные результаты для азербайджанского народа на пути строительства демократического независимого государства, интегрируемого в мировое сообщество. Азербайджан сегодня — одна из тех стран мира, которые стабильно развиваются. Колоссальные нефтяные и газовые запасы дали возможность полученные дивиденды пустить на развитие других отраслей экономики.



Последовательная и целенаправленная реализация 14 государственных программ, охватывающих все ступени образования — от дошкольного и до профессионального и высшего — открывает широкие возможности для всестороннего развития детей и молодежи, являющихся будущим страны. Успешно завершилась и осуществляемая в стране в течение последних лет Государственная программа социально-экономического развития регионов. С 2003 года по настоящее время в Азербайджане открыто 838 тысяч новых рабочих мест. Широкий размах приобрело строительство социальных объектов. За последние пять лет в Азербайджане при содействии Фонда Гейдара Алиева построено 1600 новых школ, и эта политика продолжается. В регионах повсюду создаются новые медицинские учреждения и олимпийские сооружения, оснащенные самым современным медицинским и спортивным оборудованием. Проводимые в сфере образования реформы приносят позитивные результаты: за последний год только в Баку количество детей, посещающих детские сады, увеличилось более чем на 1300 человек, число иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Азербайджана, возросло с 1860 до 7000, а количество азербайджанцев, которые обучаются за рубежом, превысило 4000.



Вложены огромные средства в здравоохранение, в инфраструктуру, электростанции, водопроводы, газопроводы, экологические программы. Это показатель того, что все реформы в первую очередь направлены на улучшение социального положения граждан. А с другой стороны — это показатель того, что доходы от продажи нефти распределяются равномерно.



Лидерские черты Гейдара Алиева, несомненно, передались сыну. Но и в этом случае у Ильхама Алиева ярко выражены сугубо личностные начала, неповторимая индивидуальность, развитый интеллект, общая культура, скромность, способность с пользой синтезировать все ценное и позитивное, что он вобрал в себя за годы сознательной жизни и целеустремленной учебы.



Ильхам Алиев накрепко усвоил урок отца: политик будущего должен уже сегодня настойчиво работать над созданием «родной социальной среды» для предстоящей государственной деятельности. Этому подтверждает, который Азербайджанская модель демократии - является синтезом глобальной интеграции и национально-культурной самобытности.



РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБИЛИЗИРОВАНОГО СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАСТВА



В XXI веке демократия превратилась в идеологическое оружие, которое перевело ее основную суть из плоскости теории народовластия в геополитическую теорию установления нового мирового порядка. Часто говорят, что то или иное государство не соответствует "общепринятым демократическим стандартам" или отходит от "уровня демократии". Возникли принципы нового разделения мирового пространства на "свободные", "частично свободные" и "несвободные" государства.



Демократия действительно всегда связана с развитием, в том числе экономическим, свободой и консенсусом. Не поэтому ли на протяжении всей истории в бедных странах фактически не было демократии? …



Увеличиваются и средства, выделяемые на образование, науку, здравоохранение, информационные средства и технологии, что создает хорошую основу для дальнейшего сближения людей и развития демократических процессов.



Несмотря на огромные успехи человечества, демократию и восхваляли, и критиковали. О ней написаны тысячи томов научных трудов. Однако до настоящего времени все еще не сформированы исходные, приемлемые для большинства стран ее (демократии) содержательные моменты. Речь идет о совокупности официальных и неофициальных институциональных ограничений, сформированных внутри каждой суверенной, отдельно взятой страны, и возможности "экспортирования" таких ограничений в другие страны. Фактически современные мощные общемировые интеграционные процессы показали, что "ввоз" институциональных ограничений и норм из высокоразвитых стран Запада на Восток имеет крайне ограниченную "пропускную способность". Здесь речь идет, в первую очередь, о жизнестойких вековых традициях, нормах жизнедеятельности, глубинной культуре народов, религии, системе убеждений и внутреннем мире жителей стран. В том числе и моей родины — Азербайджанской Республики. Соответственно, смена "демократических волн" всякий раз сопровождалась переходом общества от одного общественного, экономического, социального, культурного устройства к другому. Однако особенно в странах Востока попытки привития "демократических изменений" часто наталкивались на институциональные традиции, которые в течение многовековой истории отвечали и были нацелены на национальные интересы народов. Отсюда неоднократные проявления того, что демократические ценности и критерии, хорошо привившиеся в странах Запада, не находят своего воплощения в практике международных отношений, в том числе с Азербайджанской Республикой. Преобладание философии двойных стандартов является реалией наших дней. Выясняется, что демократия сама нуждается в сильной защите. И такая защита имеет свою неповторимую специфику в каждой стране.



Много раз повторил об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, «принципиальная позиция, связанная с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, остается неизменной. В 2003-2018 годах – в течение 15 лет многие международные организации – Генеральная Ассамблея ООН, Движение неприсоединения, Совет Европы, Европейский парламент, Организация исламского сотрудничества и другие организации приняли постановления и резолюции, отражающие нашу позицию, связанную с данным конфликтом, справедливость. Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен найти решение только на основе норм и принципов международного права, территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью восстановлена и выполнены четыре резолюции Совета Безопасности ООН. В этих резолюциях открыто указывается, что оккупационные силы безоговорочно должны быть выведены с захваченных земель. Иных путей решения конфликта нет. Территориальная целостность Азербайджана не является, никогда не была и не будет темой переговоров. Азербайджанский народ и государство никогда не позволят, чтобы на азербайджанской земле было создано второе армянское государство. Если кто-то думает иначе, то, считаю, он живет напрасными иллюзиями. Территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена полностью и безоговорочно. Этого требуют справедливость и международное право. Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Об этом свидетельствуют история, культура, международное право. Проведенный в Нагорном Карабахе последний надуманный «референдум» не признан ни одной страной, ни одной международной организацией. Это еще раз показывает, что международное сообщество, все страны считают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Мы и впредь будем укреплять нашу принципиальную позицию. Чем быстрее в Армении поймут эту реальность, тем раньше будет урегулирован конфликт, и в нашем регионе воцарится мир.



Мы также проводим очень большую работу в мире в связи с Ходжалинским геноцидом. В последние годы более 10 стран признали Ходжалинский геноцид, являющийся невиданным злодеянием, учиненным армянами, как геноцид, и этот процесс будет продолжен».



Азербайджане построено мощную армию. Ведущие рейтинговые агентства, определяющие силу армий, видят Азербайджанскую армию в числе 50-ти сильнейших, военная мощь с каждым днем растет. Два года назад Азербайджанская армия освободила от оккупантов часть Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов, на этих землях – наших родных землях сегодня развевается азербайджанский флаг. Уверен, что настанет день, когда азербайджанский флаг будет поднят на всех пока еще оккупированных землях, в том числе Шуше и Ханкенди.



В формирующемся новом мировом порядке народы вправе сами определять содержание, формы, методы, глубину и возможные последствия демократических изменений, которые испокон веков так привлекают человечество. Такой подход для современного Азербайджана, небольшой по территории страны, расположенной в одном из стратегических регионов мира, является крайне актуальным. При этом всевозрастающий интерес к ней высокоразвитых государств и транснациональных компаний способствует созданию благоприятных условий для развития государства, но в то же время порождает противоречивые нюансы.



Во всем мире, как и в Украине, с каждым годом возрастает интерес к проблемам Азербайджанской Республики.



В свою бытность в высшем руководстве советского правительства Гейдар Алиев сделал очень многое и для Украины. Приведу несколько фактов. В конце 80-х годов в бывшем Советском Союзе возник очередной «великий проект» о соединении Дуная с Днепром. Но это было чревато крупной экологической катастрофой не только для Украины, но и всей Европы. Тогдашний премьер-министр Украины В. Фокин, не найдя поддержки в Москве, обратился за помощью прямо к Гейдару Алиеву, который сумел убедить авторов отказаться от этого проекта. Кроме того, экс-вице премьер министра М.А.Орлик обратился за помощью прямо к Гейдару Алиеву в связи благоустройствами культурных заведении Украины, именно благодаря его заботе Киевская Национальная филармония сегодня так отлично выглядит — он вовремя изыскал необходимые средства на ее реставрацию. Завод «Оболонь» тоже был построен и сдан в эксплуатацию при его содействии. По его же инициативе была построена фабрика детского питания. Гейдар Алиев оказал свою помощь также в строительстве киевского метрополитена.



На днях Азербайджанского информационного агентства сказал бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах: «Украина никогда не забудет доброту и заботу Гейдара Алиевича, проявленные к нашей стране», - украинский экс-премьер убежден, что осенью конце прошлого века только именно благодаря Гейдару Алиеву его страна смогла собрать урожай зерновых. Украинские фермеры до сих пор помнят этот жест доброй воли».



Политик подчеркнул, что и нынешний глава Азербайджана Ильхам Алиев сделал все возможное для укрепления азербайджано-украинских отношений.



«…Благодаря Гейдару Алиевичу и Ильхаму Гейдаровичу Азербайджану удалось избежать негативных процессов, которые происходили в регионе. Им удалось консолидировать народ для укрепления государства.



Все мы помним, в каком сложном положении была республика в первые годы независимости, но теперь Азербайджан просто не узнать. Ваша страна прошла трудный путь своего развития, и сейчас самое главное - сохранить ту стабильность, которой добилась страна. На примере Украины и других стран можно видеть, как трудно после разного рода потрясений удержать стабильность. Считаю, что вам повезло с руководством».



Гейдар Алиев удостоен звания Почетного гражданина города Киева, Почетного доктора Национальной Академии государственного управления при Президенте Украины. Его именем назван новый парк в городе Киеве возле Посольства Азербайджанской Республики в Украине, а также Институт Межрегиональная Академия управления персоналом. Первый в мире памятник Гейдару Алиеву установлен тоже в городе Киеве.



За последние 15 лет не было второй страны, которая в экономическом плане развивалась такими высокими темпами, как Азербайджан. Наша экономика выросла более чем втрое.



Ведущие международные организации, Давосский экономический форум удостоили Азербайджан 35-го места по конкурентоспособности, а среди развивающихся стран мы занимаем 3-е место. Валютные резервы в 5 раз превышают внешний долг. Борьба с бедностью и безработицей в Азербайджане дает прекрасные результаты, реализуются исторические проекты в области энергетики и транспорта, их реализация продолжается. Полностью решено внутри страны вопросы, связанные с энергетической безопасностью. В будущем ожидается завершение крупных проектов, связанных с поставкой энергетических ресурсов Азербайджана на мировые рынки.



ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ



Азербайджан стал одним из транспортных центров Евразии. Транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад реализуются за счет Азербайджанских крупных инвестиций.



Звучат самые разнообразные, порой резко противоречивые мнения. В этой связи целесообразно сделать некоторые обобщения-выводы из уроков государственного строительства и развития института президентства в Азербайджане.



1. Азербайджан реализует свою внутреннюю и внешнюю политику в соответствии с национальными интересами, интенсивным стало экономическое развитие, налицо успехи во всех сферах жизнедеятельности.



2. Основная нерешенная проблема — армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Бывший президент Гейдар Алиев и нынешний — Ильхам Алиев в этом вопросе занимают однозначную и очень решительную позицию: суверенитет Азербайджана должен быть восстановлен на всей его территории, а оккупационным силам необходимо покинуть захваченные земли. Эти проблемы должны найти свое решение на основе норм международного права и принципа территориальной целостности Азербайджанской Республики. Отрадно, что мировая общественность также понимает это.



Естественно, что в XXI веке мы не можем мириться с тем фактом, что одна страна — Армения, являющаяся членом Совета Европы, держит под оккупацией территорию другой страны-участницы — Азербайджанской Республики. Важно в связи с этим отметить инициативную помощь и поддержку Украины. В сентябре 2000 года по инициативе Украины был проведен специальный саммит Совета Национальной Безопасности ООН по разрешению нагорно-карабахского и других конфликтов.



3. Именно по инициативе президента Гейдара Алиева (в 2002 году) был проведен референдум и внесены изменения в Конституцию Азербайджана, что явилось мощным импульсом к развитию институционального и ценностно-мотивационного единения всех влиятельных сил страны, заинтересованных в достижении общенационального согласия, гражданского мира и долгосрочного прогресса.



4. Достигнутая общественно-политическая стабильность, благоприятная экономическая среда обусловили рост объемов иностранных инвестиций. Успешное осуществление нефтяной стратегии придало импульс прогрессивному социально-экономическому развитию на долгие годы.



5. Улучшены социальные условия жизни населения, проделана огромная работа по снижению уровня бедности.



6. Приоритетными задачами государства стали сохранение и приумножение национально-духовных ценностей, воспитание молодого поколения в духе патриотизма.



7. Именно развитие политической системы на основе демократических принципов, глубокое укоренение в нашем обществе общечеловеческих ценностей открыли путь к взаимовыгодной интеграции Азербайджанской Республики в международное сообщество. Защита государственной независимости Азербайджана, укрепление его безопасности, развитие межгосударственных связей, плодотворное сотрудничество с международными и региональными организациями обеспечили нашей стране достойное место в системе международных отношений.



8. Какой бы глубокой ни была наша скорбь, народ, оставаясь верен идеям своего выдающегося сына Гейдара Алиева, мобилизовал свои силы для сохранения и развития независимой вековой государственности, которую он нам оставил, поддерживает политический курс Президента Ильхама Алиева – политического преемника общенационального лидера, выражающий интересы каждого гражданина.



9. Последние Президентские, парламентские и местные выборы стали важным событием в жизни страны. На этих выборах избиратели продемонстрировали и продемонстрируют высокое политическое сознание и твердую гражданскую позицию, что свидетельствует о решительной поддержке народом осуществляемого в стране политического курса Гейдара Алиева.



Были проведены открытые и честные выборы, которые показали, что в стране существует единство между народом и властью, что Азербайджан развивается в прогрессивном направлении. В результате проделанной комплексной работы нынешние выборы заложили начало нового этапа в практике демократических выборов. Созданы основы новой избирательной традиции, которая реально способствует предотвращению экспорта зарубежных технологий, не соответствующих национально-ментальным, культурным, экономическим традициям страны и целям ее дальнейшего развития.



10. История становления государственности, института президентства Азербайджана, как орган внешних сношений свидетельствует о том, что формируемые в стране институциональные структуры являются в необходимой мере устойчивыми и крепкими, соответствующими вековым традициям, культуре, тому, что принято в современной науке называть генотипом нации.



В итоге можно утверждать, что Азербайджан открыт для взаимовыгодного сотрудничества, однако всегда будет противостоять каким-либо попыткам навязывания извне сознательно инспирируемых заинтересованным окружением моделей, принципов и подходов, не соответствующих базисным экономическим отношениям, историческим корням. И важнейшим условием реализации отмеченного является действенность института президентства и, естественно, личные качества президентов страны. А первым из них — "отцом нации" — был и остается один из видных политиков мирового масштаба середины ХХ и начала XХI столетий Гейдар Алирза оглу Алиев, который, опираясь на волю народа, сумел выработать и реализовать стратегию развития страны, альтернативную господствующим идеям глобализации. И в условиях, когда практика государственного строительства значительно опередила теорию.



