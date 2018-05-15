Глава МИД Ирана заявил, что нарушение международных правил превратилось для США в привычку

Нарушение международных правил уже стало привычным для Вашингтона. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, комментируя выход США из ядерной сделки.



"К сожалению, протест против международных правил и законов превратился в некую привычку для правительства Соединенных Штатов", - сказал он.



Зариф также заявил, что Ирану потребуется некоторое время для обсуждения ситуации вокруг ядерной сделки с другими ее участниками после решения США о выходе из нее.



"Мы приняли решение после официального выхода США из СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе] оставить некоторое время для обсуждения этого вопроса", - сказал он.



Кроме того, министр иностранных дел Ирана сообщил, что состоявшиеся в воскресенье переговоры с главой Китая по ситуации, сложившейся вокруг СВПД по иранской ядерной программе, были очень позитивными.



По его словам, выход США из иранской ядерной сделки подрывает баланс обязательств между Тегераном и другими сторонами договора. "Надо посмотреть, каким образом мы можем обеспечить интересы иранского народа, - сказал Зариф. - В соответствии с этим вчера я провел очень позитивные переговоры с нашим коллегой [главой МИД КНР] Ван И".



Иран рассчитывает получить от России, Китая и европейских стран заверения в том, что его интересы по ядерной сделке будут защищены, отметил Зариф.



"Конечная цель всех этих переговоров - получить заверения в том, что интересы иранского народа, которые гарантированы Совместным всеобъемлющим планом действий, будут защищены", - сказал он.



Глава МИД Ирана в воскресенье провел переговоры с китайским коллегой Ван И, а во вторник в Брюсселе встретится с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и коллегами из Великобритании, Германии и Франции.



В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривал отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации договоренностей. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД и пообещал вернуть не только старые, но и ввести новые санкции.

