Ляшко и Березюк предлагают законодательно запретить показывать ЧМ по футболу

4 депутата Верховной Рады предлагают парламенту запретить телерадиоорганизациям транслировать Чемпионат мира по футболу-2018, который состоится в России. Об этом говорится в проекте постановления №8343, зарегистрированном в Раде 11 мая, передают Українські Новини.



Авторами документа являются председатель фракции Радикальной партии Олега Ляшко и депутаты от РП Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой, а также председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк.



Предлагается признать, что трансляция в Украине Чемпионата мира по футболу в России считается такой, что нарушает законные права и интересы граждан Украины в результате вооруженной агрессии и временной оккупации Россией части территории Украины.



На этом основании согласно положениям закона "О телевидении и радиовещании" украинские телерадиоорганизации не будут осуществлять трансляцию мероприятий, которые будут проходить в России в рамках ЧМ-2018.

