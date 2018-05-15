Ляшко выступает за прекращение сотрудничества Украины с МВФ

Глава парламентской фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко призывает отказаться от сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, поскольку выполнение требований МВФ для предоставления транша ведут к установлению внешнего управления в Украине.



"Когда Международный валютный фонд выдвигает требование для предоставления кредита - если предоставят прослушку НАБУ, если создадут антикоррупционный суд. Это – внешнее управление ... Мы против внешнего управления в Украине. Украиной должны управлять украинцы, а не МВФ ... Потому мы призываем прекратить сотрудничество с МВФ", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.



При этом О.Ляшко подчеркнул, что его фракция не будет поддерживать законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

