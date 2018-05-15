СМИ: Facebook создаст свою криптовалюту

Социальная сеть Facebook работает над созданием собственной криптовалюты. Об этом сообщает телеканал Cheddar, специализирующийся на новостях в финансовой сфере, ссылаясь на источники в компании. Официального подтверждения этой информации пока нет.



Еще в 2009 году компания создала внутреннюю валюту Facebook Credits, позволявшую покупать виртуальные товары. Эта функция не получила широкого распространения, и компания убрала ее через два года. Нынешняя криптовалюта позволит пользователям социальной сети проводить электронные платежи.



Facebook начала работу над блокчейном год назад. Тогда этой технологией занимался только один человек. Сейчас в компании над этой технологией работает группа из десятка специалистов под управлением вице-президента компании Дэвида Маркуса (разработчика приложения Messenger).

