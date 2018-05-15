Савченко отказалась от всех адвокатов

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила в суде по продлению срока ее ареста об отказе от всех своих адвокатов и попросила суд предоставить ей бесплатного государственного защитника. "Мне непонятны публичные заявления моих адвокатов. Я считаю, что адвокаты не имеют права настраивать своего подзащитного против его родственников", - сказала она во время заседания Шевченковского районного суда Киева в понедельник.



Теперь должен быть решен вопрос об обеспечении прибытия в суд государственного адвоката.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время в заседании объявлен технический перерыв для согласования и решения соответствующих вопросов.



На этом заседании судья разрешил Н.Савченко сидеть за столом, а не в стеклянной кабине для арестованных.



По информации СМИ, народный депутат (внефракционный) Сергей Мельничук пришел на заседание суда и заявил о готовности взять Н.Савченко на поруки.



Ранее адвокат Виктор Чевгуз подал заявление о самоотводе. В свою очередь, Н.Савченко утверждала, что сама отказалась от него. Позднее с ней прекратили сотрудничество адвокаты Олег Соловей и Дмитрий Бугай.



Н.Савченко также написала отказ от услуг недавно вступившего в ее дело адвоката Александра Шадрина.

