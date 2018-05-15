НАБУ должно провести расследование по "пленкам Онищенко" - Тимошенко

Антикоррупционные органы должны провести расследование по аудиозаписям, обнародованным находящимся в розыске народным депутатом Александром Онищенко, убеждена руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.



"Я горячо поддерживаю: если у нас есть НАБУ, реально существует, - чтобы по записям Онищенко были проведены расследования просто вопиющей коррупции президента и его окружения. И то, что до сих пор это не расследуется, что до сих пор на это закрывают глаза, говорит о том, что, возможно, антикоррупционные органы, которые созданы, к сожалению, не являются аж настолько независимыми, чтобы расследовать пленки Онищенко, которые были обнародованы", - сказала Ю.Тимошенко журналистам в понедельник в Киеве.



В апреле А.Онищенко обнародовал часть записи разговора, как он утверждает, с участием президента Украины Петра Порошенко. В разговоре речь шла об экс-министре экологии и природных ресурсов Николае Злочевском и его предложении относительно заключения контрактов с "Нафтогазом" и другими госкомпаниями с тем, чтобы "поделиться с Порошенко долей".



В администрации президента и фракции "Блок Петра Порошенко" назвали эти записи фейком.



В НАБУ заявили, что готовы изучить записи разговора А.Онищенко с якобы П.Порошенко при условии получения оригиналов записей.



Впоследствии А.Онищенко на странице в Фейсбуке заявил о готовности предоставить антикоррупционным органам для экспертизы оригинал записи разговора, как он утверждает, с П.Порошенко.

