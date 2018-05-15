Сурков может оставить работу на украинском направлении – источник

В новой архитектуре администрации президента России Владислав Сурков, скорее всего, не будет заниматься украинским направлением, сообщили "Интерфаксу" сразу несколько источников.



"Предполагается, что текущая позиция Владислава Юрьевича, связанная с этим направлением, изменится. Однако, нельзя исключать, что его опыт и политическое влияние в регионе останутся устойчивыми и востребованными", - сказал источник, знакомый с ситуацией.



В свою очередь, другой источник, близкий к организации переговоров в формате Сурков-Волкер, пояснил "Интерфаксу", что в переговорном процессе пока взята пауза.



"Пока не сформулирована повестка дискуссии. Говорить о продолжении встреч преждевременно", - сказал источник.



Между тем, ранее в Кремле в связи с информацией об отставке В.Суркова с поста помощника президента РФ заявили, что не предвосхищают кадровых решений.



"Мы никогда не предвосхищаем каких-то кадровых решений и сообщаем о подписанных указах по мере их поступления. Кадровые решения мы никогда не анонсируем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.



Так он ответил на просьбу "Интерфакса" подтвердить или опровергнуть информацию о подписании главой государства указа об увольнении В.Суркова в связи с переходом его на другую должность.



Кроме того, Д.Пескова спросили о том, есть ли смысл ожидать смены политики Кремля по вопросу Донбасса в случае ухода В.Суркова со своего поста.



"Такая виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна. Но я хочу просто напомнить, что у нас не госслужащие определяют внешнюю политику, а президент РФ, и внешняя политика президента остается последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной", - сказал Д.Песков.



Между тем, ранее ряд СМИ со ссылкой на статс-секретаря МИД РФ Григория Карасина также сообщили о паузе в переговорном формате "Сурков-Волкер". По его словам, примерных сроков проведения встречи в таком формате пока нет.

