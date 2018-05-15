Украина увеличила транзит российского газа

Государственная компания-оператор Укртрансгаз с 9 мая увеличила объем транзита газа из России в страны ЕС на 33% - со 180-188 до 240-243 миллиона кубометров в сутки. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу компании.



Так, с 2 по 12 мая компания провела замену кранов и ремонт дефектных участков на магистральных газопроводах Уренгой-Помары-Ужгород и Прогресс. Также Укртрансгаз выполнил ремонтные работы на нескольких компрессорных станциях.



По информации компании, 2 мая транзит упал с 245 до 181,2 миллиона кубометров, 7 мая - вырос до 220,8 миллиона кубометров, а 10 мая - достиг 243,3 миллиона кубометров.



"Операторы всех стран, участвующих в транзите, договорились в определенные периоды провести свои планово-предупредительные ремонты. На период проведения комплекса №1 имели место плановые сокращения объемов транзита", - сообщили в Укртрансгазе.

