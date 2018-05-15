США отменят санкции, если КНДР закроет ядерную программу – Помпео

Вашингтон согласился отменить санкции в отношении Северной Кореи, если эта страна даст согласие полностью свернуть свою программу ядерного оружия.



Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала CBS.



Помпео заявил, что Соединенные Штаты не будут готовы вкладывать деньги налогоплательщиков для помощи стране, но были бы готовы "отменить санкции", чтобы открыть путь для частных американских инвестиций в сектор энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуру Северной Кореи.



"Лидер КНДР получит от Америки самое лучшее - наших предпринимателей, наших поставщиков капитала... Они получат частный капитал. Северная Корея отчаянно нуждается в энергии для своих людей. Они имеют огромную потребность в сельскохозяйственном оборудовании и технологиях", - сказал Помпео.



"Мы можем создать условия для реального экономического процветания для северокорейского народа, который будет конкурировать с Южной Кореей", - добавил он.

