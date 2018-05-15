Парубий и Волкер встретятся в среду - источник

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер проведут встречу в Киеве в среду, сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в аппарате украинского парламента.



"Спикер встретится с Куртом Волкером в среду", - сказал собеседник.



Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что 14 мая К.Волкер посетит Украину.



12 мая спецпредставитель США по вопросам Украины анонсировал в своем микроблоге Twitter свой визит на восток Украины в начале этой недели.

