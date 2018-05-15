Парубий и Волкер встретятся в среду - источник
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер проведут встречу в Киеве в среду, сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в аппарате украинского парламента.
"Спикер встретится с Куртом Волкером в среду", - сказал собеседник.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что 14 мая К.Волкер посетит Украину.
12 мая спецпредставитель США по вопросам Украины анонсировал в своем микроблоге Twitter свой визит на восток Украины в начале этой недели.
Источник: Интерфакс-Украина
14.05 16:25