Скрипаль встречался с чешской разведкой - NYT

Бывший разведчик ГРУ в России Сергей Скрипаль неоднократно посещал Прагу для встречи с чешскими спецслужбами



Об этом сообщает NYT.



Издание сообщает, что бывший двойной шпион российской ГРУ Сергей Скрипаль после выхода на пенсию в 1999 году начал "заниматься бизнесом", передавая информацию в пользу чехов о деятельности разведывательной программы бывших коллег.



Встречи с представителями иностранной разведки проходили совершенно секретно и обеспечивали бывшему работнику ГРУ прибыль, говорится в издании.



В статье отмечается также, что Скрипаль посещал Эстонию в 2016 году, чтобы встретиться с местными шпионами, которые намеревались препятствовать российским операциям в Европе.



Чешские офицеры заметили, что после выхода на пенсию экс-шпион имел достаточно "светлый ум" и был компетентным разведчиком.

