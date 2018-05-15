Скрипаль встречался с чешской разведкой - NYT
Бывший разведчик ГРУ в России Сергей Скрипаль неоднократно посещал Прагу для встречи с чешскими спецслужбами
Об этом сообщает NYT.
Издание сообщает, что бывший двойной шпион российской ГРУ Сергей Скрипаль после выхода на пенсию в 1999 году начал "заниматься бизнесом", передавая информацию в пользу чехов о деятельности разведывательной программы бывших коллег.
Встречи с представителями иностранной разведки проходили совершенно секретно и обеспечивали бывшему работнику ГРУ прибыль, говорится в издании.
В статье отмечается также, что Скрипаль посещал Эстонию в 2016 году, чтобы встретиться с местными шпионами, которые намеревались препятствовать российским операциям в Европе.
Чешские офицеры заметили, что после выхода на пенсию экс-шпион имел достаточно "светлый ум" и был компетентным разведчиком.