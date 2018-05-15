Алена Дегрик: «Сокращение задолженности банков по рефинансированию — позитивный сигнал для экономики»

Сокращение объема задолженности украинских банков перед НБУ по рефинансированию свидетельствует о стабильном укреплении финансовой системы страны. Так считает основатель и генеральный директор ФК «Леогейминг Пэй» (CEO LeoGaming) Алена Дегрик (Альона Дегрік).



«С начала года задолженность банков по рефинансированию сократилась на 12,6% или на 8,65 миллиардов гривен. На 6 миллиардов сократилась задолженность в прошлом году. При этом некоторые банки погашают задолженность досрочно — как, например, Ощадбанк и Альфа-банк. Это говорит о том, что Нацбанк создал такие условия на рынке, при которых банки все меньше нуждаются в привлечении средств для рефинансирования. Безусловно, это позитивный сигнал для финансовой системы Украины», — полагает эксперт.



По мнению Дегрик, улучшению финансовых показателей украинских банков способствовало восстановление доверия к ним как со стороны бизнеса, так и со стороны населения.



«На рынке практически не осталось «рискованных» банков. Политика НБУ позволяет финансовым учреждениям добросовестно выполнять свои обязательства перед клиентами. А значит, растет и доверие к банковской системе. Во многом, благодаря этому крупнейшие банки смогли в первом квартале текущего года совокупно получить более 6 миллиардов гривен прибыли», — отметила она.



Кроме того, эксперт подчеркнула, что НБУ стал более взвешенно подходить к рефинансированию банков.



«Если несколько лет назад бывали случаи, когда банки могли не погасить долг, то сейчас такое практически исключено. Нацбанк стал гораздо строже следить за тем, как используются средства от рефинансирования, и каким образом коммерческие банки намерены их возвращать», — сказала Алена Дегрик.

