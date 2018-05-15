Прокуратура просит суд допросить Парубия по делу Ефремова

Сторона обвинения по делу о государственной измене экс-лидера парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова просит суд дистанционно допросить в качестве свидетеля председателя Верховной Рады Украины Андрей Парубий из-за его занятости. Соответствующее ходатайство на заседании Старобельского районного суда Луганской области заявил прокурор Павел Кожуховский, передает УНН.



"В связи с тем, что Парубий является председателем Верховной Рады, он должен постоянно находиться в г.Киев. В связи с загруженностью, плотным графиком, мы считаем, что целесообразно было бы допросить Парубия Андрея Владимировича, чтобы не нарушать работу Верховной Рады, в режиме видеоконференции с Подольского районного суда Киева, поскольку он ближе всего находится к Верховной Раде", - отметил Кожуховский.



В свою очередь сторона защиты Ефремова заявила, что "у нас были народный депутат Ляшко, другие деятели. Они нашли время для допроса. А ссылки на занятость не предусматривает процессуальный кодекс. Это обычный свидетель и он должен прийти в суд".



Напомним, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27 , ст.341 УК Украины.

