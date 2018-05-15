В Киеве прогремел взрыв, ранены шесть охранников

В результате взрыва неустановленного взрывного устройства в Киеве на улице Новопироговской на территории промышленной зоны в Голосеевском районе пострадали шесть человек. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в понедельник, 14 мая.



"Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства. В результате травмы получили шесть охранников. Пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу, где им пока оказывают необходимую медицинскую помощь. Известно, что один из мужчин в настоящее время находится без сознания", – говорится в сообщении.



Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия, изъяли фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на проведение экспертизы.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч.2 ст.15, п.1,5 ч.2 ст.115 УК Украины). Ведется поиск злоумышленников.

