В МИД Израиля сообщили о возможном переносе в Иерусалим еще трех посольств

Как минимум три страны, помимо США, Гватемалы и Парагвая, намерены перенести посольства из Тель-Авива в Иерусалим, заявил представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон.



"Да, у нас есть информация о других странах, которые намерены перенести посольства в Иерусалим. Ввиду чувствительности вопроса на данный момент я не могу их назвать, на них оказывается значительное международное давление. Это три страны, я оптимистично настроен, что к концу года таких стран будет очень много", — сказал он.

