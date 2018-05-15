В Иерусалиме открылось новое посольство США в Израиле

В Иерусалиме проходит церемония открытия посольства США в Израиле, передает Fox News. Глава Белого дома Дональд Трамп на мероприятии не присутствовал и передал поздравление по видеосвязи. Он отметил, что решение о переносе посольства в Иерусалим не предусматривает новых границ города. В то же время признание его столицей означает, что в арабо-израильском конфликте Вашингтон принял сторону еврейского государства.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение Соединенных Штатов правильным и поблагодарил американского лидера за поддержку.



На церемонии присутствовали дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.



Перенос американского диппредставительства из Тель-Авива обострил отношения между Палестиной и Израилем. В конце марта мирный протест на границе сектора Газа перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано государство Израиль. Погибли по меньшей мере 10 палестинцев. Как добавляет Fox News, 14 мая в связи с переносом американского посольства протесты ожесточились.



Дональд Трамп сообщил о переносе посольства 6 декабря 2017 года. Это вызвало бурную реакцию в международном сообществе. В частности, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что статус Иерусалима должен решаться в рамках диалога Израиля и Палестины.

