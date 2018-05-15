Украина и Россия должны договориться относительно "Северного потока-2" - МИД Германии

Украина и Россия должны достичь согласия в споре относительно газопровода "Северный поток-2".



Об этом сообщил министр экономики Германии Петер Альтмаер, передает DW.



Министр экономики Германии Петер Альтмаер во время визита в Киев отметил, что в споре относительно газопровода "Северный поток-2" нужно достичь согласия между Украиной и Россией. Должно быть найдено решение, учитывающее интересы всех вовлеченных сторон, сказал он.



Во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом министр также отметил, что Германия "очень серьезно" относится к своей ответственности перед Украиной в этом вопросе.



"Мы должны уважать и интересы, в том числе финансовые, выработать гарантии с тем, чтобы продолжить транзит газа Украиной и добиться положительных результатов", - заявил Альтмаєр.



В отношении проекта газопровода "Северный поток-2" Гройсман заявил, что это исключительно политический проект для политического давления на Украину и Европу.



"Для России это выгодный проект, который в долгосрочной перспективе обеспечит зависимость всей Европы от России. И при этом не существует никакой реальной гарантии, что Северный поток - 2 не будет использован в политических целях", - подчеркнул премьер-министр Украины.



Напомним, что министр экономики Германии Петер Альтмаер осуществляет визит в Украину и Россию. Украинская столица - первая остановка в двухдневном турне немецкого министра. После Киева Альтмаер посетит Москву.

