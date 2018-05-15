Минюст РФ: наблюдатели смогут посещать Крым, если будут рассматривать его как часть России

Россия готова предоставить все предусмотренные возможности для посещения Республики Крым и города Севастополя международными наблюдателями при том условии, что эти территории будут рассматриваться ими как часть Российской Федерации. Об этом заявил в понедельник в Женеве, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для журналистов, и.о. министра юстиции РФ Александр Коновалов.



"Мы, естественно, полностью готовы предоставить все предусмотренные возможности для посещения этих территорий [Республики Крым и города Севастополя] международными наблюдателями, - отметил он, - но при том условии, что эта территория будет рассматриваться ими именно как часть Российской Федерации, и, соответственно все наблюдательные процедуры будут проводиться в контексте общих подходов, который применяется к посещению Российской Федерации как таковой в целом - без изъятий ее территориальной целостности".



"К сожалению, пока не все страны хотят с этими реалиями мириться. Соответственно, наблюдатели не приезжают на этих условиях", - сказал и.о. министра юстиции РФ. "Надеемся, что рано или поздно позиция России будет услышана", - добавил он.



Коновалов напомнил, что "Россия признает Республику Крым и Севастополь неотъемлемой частью своей территории после того как население совершенно однозначно и абсолютно массово выразило свою поддержку вхождению Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации". "Мы считаем, что этот референдум был проведен абсолютно легитимно, в полном соответствии с международным правом, и население Крыма и Севастополя реализовало свое право на самоопределение, которое зафиксировано в Уставе ООН и в основополагающих международных нормативных документах", - пояснил он.



В Женеве Коновалов представил в понедельник российский национальный доклад на 30-й сессии рабочей группы Совета ООН по правам человека в рамках механизма Универсального периодического обзора (УПО).

