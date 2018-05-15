Лавров: все условия для политического процесса в Сирии

Участники девятого раунда международной встречи по Сирии в Астане обсудят ход политического процесса, для которого соблюдены все условия. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров руководителей МИД и Минобороны РФ и Египта в формате "2+2".



"В Астане открылся сегодня уже девятый раунд международной встречи по Сирии с участием трех стран-гарантов России, Ирана и Турции. С участием наблюдателей из Иордании, но, самое главное, с участием делегации правительства Сирии и делегации оппозиции, - отметил он. - Там будут рассматриваться конкретные шаги по решению ряда гуманитарных вопросов, но, конечно же, будет обсуждаться и ситуация в политическом процессе, который мы хотим поскорее начать".



По словам Лаврова, "для этого есть все условия, сформулированные в том числе в развернутой декларации Конгресса сирийского национального диалога", которая была одобрена генсеком ООН и его спецпосланником по Сирии Стаффаном де Мистурой.



Как напомнил глава МИД РФ, в ситуации, когда этот диалог уже "начал обретать практические очертания, состоялась агрессивная акция США, Великобритании и Франции (14 апреля без санкции Совета Безопасности ООН нанесли по Сирии массированный удар - прим. ТАСС) под абсолютно надуманным предлогом применения сирийским правительством химического оружия". "И состоялась она менее чем за сутки [до того], когда инспекторы ОЗХО должны были прибыть на место предполагаемого инцидента, - подчеркнул он. - Конечно, это был удар не только по территории Сирии, это был еще и удар по продвижению в политическом урегулировании сирийского кризиса на основе тех заделов, которые были созданы астанинских процессом и конгрессом в Сочи".



"С тех пор, в том числе в ходе брифинга [России и Сирии] в Гааге с участием очевидцев [событий в Думе], я думаю, мы смогли показать постановочный характер того, что произошло в Думе 7 апреля, несмотря на все те судорожные попытки наших коллег оправдать свою неправомерную акцию", - добавил он.



"Мы будем продолжать настойчиво добиваться соблюдения всеми договоренностей, заключенных в рамках резолюции 2254 [СБ ООН]. Именно в рамках этой резолюции действуют три страны - гаранта астанинского процесса, именно в рамках этой резолюции выдержаны решения Конгресса сирийского национального диалога, и мы будем настаивать, чтобы все уважали эти документы", - заключил он.



