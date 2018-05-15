Порошенко предложил странам Евросоюза взять шефство над городами Донбасса

Президент Петр Порошенко заявил о подготовке странами-членами Европейского Союза целевых программ шефства над городами Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам его встречи с президентом парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Георгием Церетели.



"Глава государства предложил инициативу, чтобы каждая страна ЕС подготовила целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса, способствуя их возрождению и восстановлению инфраструктуры", - сказано в нем.



В ходе встречи собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и необходимые первоочередные шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности инициативу по размещению миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

