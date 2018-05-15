РФ сохраняет право отреагировать на расширение ЕС антироссийских санкций

РФ сохраняет право отреагировать на расширение ЕС антироссийских санкций

Москва сохраняет за собой право адекватно отреагировать на решение Совета Евросоюза внести еще пять крымских чиновников в список лиц, на которых распространяются персональные санкции, в связи с организацией в Крыму голосования на выборах президента РФ. Об этом заявила в понедельник официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Новые меры Евросоюза в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова. Позабыв о высоких принципах демократии и прав человека, в Брюсселе упорно стремятся "наказать" тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове, - подчеркнула дипломат. - Еэсовцам, видимо, не дают покоя существенные положительные изменения в жизни крымчан после 2014 года, особенно на контрасте с ситуацией на Украине, граждане которой по понятным причинам чувствуют себя обманутыми со стороны ЕС, сулившего им в свое время скорое "светлое будущее".

В Москве полагают, что и в самом Евросоюзе "всем давно очевидна тщетность антироссийских санкций, превратившихся в ритуальные демонстрации внутриесовской "солидарности". "Единственный их практический результат - накопление "раздражителей", препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан", - отметила Захарова.

"Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на очередной недружественный шаг ЕС", - заявила она.

Совет Евросоюза 14 мая внес в санкционный список пятерых членов избиркомов Крыма и Севастополя, которые занимались организацией выборов президента РФ в 2018 году. В список вошли заместитель главы избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева, секретарь комиссии Наталья Безрученко, бывший председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов, а также секретарь комиссии Анастасия Капранова.