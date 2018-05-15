МВФ не одобрил 65% повышение цены на газ

Международный валютный фонд (МВФ) не одобрил предложения Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по пересмотру цены газа для населения с повышением до 65%. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров Украины и МВФ по предоставлению очередного кредитного транша, пишут "Украинские новости".

Предложения были переданы МВФ главой НАКа Андреем Коболевым в ходе переговоров украинской делегации с руководством фонда в конце апреля. "Предложения по газовому вопросу не одобрены МВФ", - сказал собеседник.



В то же время, Кабмин Украины собирается предложить Международному валютному фонду сразу несколько вариантов пересмотра тарифов на газ для населения, и один из них направлен на то, чтобы в стоимости газа была учтена цена на газ украинской добычи.



анее "Страна" сообщала, что "Нафтогаз" предлагает повысить цены на газ на 60-65%.



"Нафтогаз" предлагал ввести понятие "социальный объем потребления" для населения и предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ).



Если газ используется в объемах, не превышающих установленные постановлением №203 от 23 марта 2016 года (3,3 куб. м на человека в месяц при условии центрального снабжения горячей водой и 5,4 кубометра без такового), то конечная цена газа для потребителя остается на теперешнем уровне - 6,96 за куб. м (6,96 тыс. гривен за тыс. куб. м).



При этом нормы потребления предлагалось сократить на 15%,а если объем потребления будет превышать соцнорму, разница объемов газа оплачивается по более высокой цене: с июня 2018 года - 10,99 тыс. гривен (+58%), а с октября 2018 года - 11,47 тыс. гривен (+65%) за тыс. куб. м.



Кроме того, "Нафтогаз" предлагал исключить из цепочки поставок газа населению газсбыты и осуществлять поставки по спецобязательствам самостоятельно.

