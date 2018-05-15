Марадона может возглавить белорусский клуб

Марадона может возглавить белорусский клуб

Агент Диего Марадоны Стефано Сеси подтвердил, что Марадона согласился вести переговоры относительно возглавления белорусского футбольного клуба Динамо (Брест). Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

"Мы, я и адвокат Марадоны, встречаемся в понедельник с представителями команды Динамо (Брест) в Дубае. Речь идет о том, чтобы Диего Марадона тренировал команду, сам он дал согласие", - цитирует его белорусское издание.

По его словам, у Диего все отлично, он тоже в Дубае.

"Он приедет в Россию на чемпионат мира по футболу как журналист. Он будет представлять государственный телеканал Венесуэлы Telesur", - добавил Сеси.

Отмечено, что в конце апреля клуб из ОАЭ Аль-Фуджейра объявил о прекращении сотрудничества с Марадоной. Аргентинец потерял свой пост после того, как его команда не смогла непосредственно выйти из второго в первый дивизион чемпионата ОАЭ.

В Аль-Фуджейре Марадона отработал один год - он подписал контракт летом 2017 года. Соглашение предусматривало автоматическое продление в том случае, если команда займет одно из двух первых мест в своем дивизионе.

В свою очередь Брестское Динамо после семи туров идет на восьмом месте в чемпионате Беларуси.

Напомним, ранее Диего Марадона признался, что является фанатом президента России Владимира Путина.