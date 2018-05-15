Марадона может возглавить белорусский клуб

Агент Диего Марадоны Стефано Сеси подтвердил, что Марадона согласился вести переговоры относительно возглавления белорусского футбольного клуба Динамо (Брест). Об этом сообщает Sputnik Беларусь.



"Мы, я и адвокат Марадоны, встречаемся в понедельник с представителями команды Динамо (Брест) в Дубае. Речь идет о том, чтобы Диего Марадона тренировал команду, сам он дал согласие", - цитирует его белорусское издание.



По его словам, у Диего все отлично, он тоже в Дубае.



"Он приедет в Россию на чемпионат мира по футболу как журналист. Он будет представлять государственный телеканал Венесуэлы Telesur", - добавил Сеси.



Отмечено, что в конце апреля клуб из ОАЭ Аль-Фуджейра объявил о прекращении сотрудничества с Марадоной. Аргентинец потерял свой пост после того, как его команда не смогла непосредственно выйти из второго в первый дивизион чемпионата ОАЭ.



В Аль-Фуджейре Марадона отработал один год - он подписал контракт летом 2017 года. Соглашение предусматривало автоматическое продление в том случае, если команда займет одно из двух первых мест в своем дивизионе.



В свою очередь Брестское Динамо после семи туров идет на восьмом месте в чемпионате Беларуси.



Напомним, ранее Диего Марадона признался, что является фанатом президента России Владимира Путина.





