Опубликован трейлер триллера Триера о маньяке

Первый полноценный трейлер "Дома, который построил Джек" от режиссера Ларса фон Триера представлен зрителям, обещая захватывающее, но предельно натуралистичное действие от датского режиссера.



Сюжет картины разворачивается в 70 - 80-х годах XX века и рассказывает об американском серийном убийце по имени Джек, совершавшем преступления в Вашингтоне в течение 12 лет. Психопат Джек, роль которого исполнил Мэтт Диллон, все время успешно ускользает от полиции, а каждое новое убийство обставляет все более изощренно и гротескно, считая себя художником.



Помимо Диллона в триллере снялись Ума Турман, сыгравшая одну из жертв, Райли Кио, Шивон Феллон, Софи Гробель, Бруно Ганц, Марьяна Янкович и др.



Судя по ролику, Турман, севшая в красную машину кровожадного психопата, поплатилась за это жизнью.



Нож в горле, фанк в духе Тарантино, подвешенная нога, окровавленная Ума Турман, снайперские игры с пулями и катания с трупом в мешке - фон Триер вновь демонстрирует свое черное чувство юмора, пишет "Российская газета", комментируя новый трейлер. Режиссер не устает подшучивать над зрителем - мастерски снятые кадры чередуются с ироничным использованием приемов нуарного кинематографа 40 - 50-х годов, включая нарочито нелепо запущенный дождь и ретроградную мелодию.



Вся история преступлений Джека разделена в фильме на пять частей со связующими переходами, как в "Нимфоманке".



Фильм будет показан публике во внеконкурсной программе 71-го Каннского кинофестиваля, который проходит на Лазурном Берегу с 8 по 19 мая.





