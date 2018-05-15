Антибиотики провоцируют появление камней в почках

Врачи по всему миру выписывают своим пациентам антибиотики. Эти препараты спасли много жизней. Однако они также способны причинить серьезный вред. Американские ученые обнаружили связь между приемом пероральных антибактериальных лекарств и образованием камней в почках, сообщает UPI.com.



Исследователи проанализировали истории болезни 26000 пациентов, у которых были обнаружены камни в почках. Выяснилось, что образование камней связано с приемом антибиотиков из групп фторхинолонов, цефалоспоринов, сульфаниламидов, нитрофуранов и пенициллинов широкого действия. Наибольшему риску оказались подвержены дети и подростки.



Угроза образования камней сохраняется в течение нескольких месяцев и даже лет после приема антибиотиков. Специалисты связывают негативный эффект с гибелью полезных бактерий в кишечнике пациентов. Авторы исследования отмечают: не стоит отказываться от приема антибиотиков, но их назначение должно быть обосновано.

