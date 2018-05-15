Психологи запретили выяснять отношения на голодный желудок

Сотрудники Университета Огайо провели опрос и выяснили, что является причиной большинства конфликтов в любовных парах. Как передает "VladTime", при нехватке глюкозы в организме людей риск семейного конфликта повышается. Было установлено: люди с нормальным уровнем глюкозы в крови реже спорят и ругаются со своей второй половиной.



А вот при нехватке глюкозы, напротив, люди склонны скандалить и выяснить отношения. Исходя из этого, ученые советуют не начинать важные разговоры, которые могут привести к выяснению отношений, на голодный желудок, когда уровень глюкозы снижен. Во время самого спора показатели падают еще сильнее.



Сладкие продукты идеально подходят с этой точки зрения. А, к примеру, сладости с шоколадом в составе еще и поднимут настроение. Исследования показали: шоколад приводит к росту концентрации "гормона счастья".

