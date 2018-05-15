Трамп заявил о готовности значительно ограничить объемы нефти, приобретаемой у Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о готовности существенно ограничить объемы приобретаемой у Ирана нефти и нефтепродуктов.



"В соответствии с предыдущими оценками, есть достаточно нефти и нефтепродуктов из других стран, помимо Ирана, для того, чтобы разрешить значительное ограничение объемов нефти и нефтепродуктов, приобретаемых в Иране или через иностранные финансовые учреждения", - говорится в меморандуме президента США, адресованном госсекретарю, главе Минфина и Минэнерго США, опубликованном на сайте Белого дома.



В своем сообщении Трамп отметил, что также принимает во внимание другие факторы - "глобальное состояние экономики, увеличение некоторыми странами объемов добычи нефти, общий уровень добычи нефти и наличие стратегических нефтяных запасов (в США - ИФ)".

