Генсек ООН призвал Израиль к сдержанности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник отреагировал на столкновения на границе сектора Газа, призвав израильские силы безопасности воздержаться от использования боевых патронов, а палестинцев - не устраивать провокации. Об этом сообщил журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.



По его словам, "генеральный секретарь глубоко встревожен резкой эскалацией насилия на оккупированной палестинской территории и большим числом убитых и раненых палестинцев в ходе протестов в Газе". "Израильские силы безопасности должны продемонстрировать максимальную сдержанность в использовании боевых патронов. ХАМАС и лидеры демонстрантов несут ответственность за предотвращение любых насильственных действий и провокаций", - сказал он. Отметив, что в ближайшие дни ожидается больше массовых выступлений палестинцев, Фархан Хак от имени генсека ООН призвал все стороны "продемонстрировать максимальную сдержанность и избегать новых жертв".



Массовые выступления палестинцев в секторе Газа продолжаются с конца марта, и в понедельник они вспыхнули с новой силой в связи с церемонией открытия посольства США в Иерусалиме. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, жертвами столкновений на границе сектора Газа в понедельник стали 52 палестинца, свыше 2 тыс. пострадали. Согласно данным ООН, в госпиталях, принимающих раненых, на исходе медикаменты.



По мнению Антониу Гутерриша, сложившаяся в регионе ситуация "подчеркивает срочную необходимость политического решения" конфликта. "Генеральный секретарь подчеркивает безальтернативность двухгосударственного решения, при котором Палестина и Израиль будут жить бок о бок в мире, и каждый будет иметь столицу в Иерусалиме", - подчеркнул Фархан Хак.

