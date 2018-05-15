Безвиз: давай, до свидания?!

22 мая 2017 года в Официальном журнале ЕС было опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины. Чтобы успеть к обещанной нам дате – 11 июня 2017-го, ЕС пришлось нарушить правила публикации законодательных актов. Взамен от нас требовали контроля за миграцией. И обещали через год проверить, используем ли мы безвиз по назначению – для туристических поездок или злоупотребляем им ради нелегального трудоустройства. Первый тревожный звоночек был в декабре. А на днях наш МИД впервые признал, что его “беспокоят вопросы механизма для сохранения безвиза”.



Согласно опросам общественного мнения, проведенным фондом “Демократические инициативы”, главным событием 2017 года был назван безвиз с Европейским Союзом. Это заявили более 26% опрошенных респондентов. На первый взгляд не много, но остальные события снискали еще меньше поклонников.



К безвизу мы шли давно, мучительно, через евромайдан. Впервые о нем заговорили в 2010 году, когда только начинались переговоры о подписании Соглашения об ассоциации Украина–ЕС. Тогдашний министр иностранных дел Петр Порошенко в интервью журналу “Корреспондент” от 10 января 2010 года заявил, что украинцы смогут уже в 2011 году рассчитывать на безвизовый режим со странами Шенгенской зоны.



Понятно, что президенту Петру Порошенко очень хотелось, чтобы его слова сбылись. Поэтому с 2014 года мы терпеливо ждали, когда произойдет обещанное чудо. Но европейцы хотели подстраховаться. И принятие решения долгое время блокировалось из-за рассмотрения процедуры приостановки безвиза, если получившие такую преференцию третьи страны будут плохо себя вести.



Наконец, 27 февраля 2017 года Совет ЕС проголосовал за регламент о механизме приостановления и отмены безвизового режима, который может быть применен ко всем существующим соглашениям о визовой либерализации. "Визовая либерализация предоставляет множество преимуществ ЕС и третьим странам. В то же время ЕС должен иметь возможность эффективно отвечать на случаи, когда правила не выполняются. Пересмотр механизма приостановления, принятый сегодня, упрощает преодоление случаев злоупотребления системой", – заявил Кармело Абела, глава МВД председательствующей на тот момент в Совете ЕС Мальты.



Мы вздохнули с облегчением – процесс сдвинулся с мертвой точки. Но... Вперед проскочила Грузия: церемония подписания регламента по визовой либерализации между нею и ЕС состоялась 1 марта 2017 года. А без виз грузины начали ездить в Европу в апреле 2017-го. Нам пришлось ждать еще два месяца – до июня 2017 года

Фактически это был предупредительный “выстрел в воздух”: механизм приостановки безвиза еще не задействован, но нам уже намекнули, что надо “подтянуться”. Мы же ничего менять не стали. И еще активнее ринулись на работу в Польшу, Чехию и дальше, на запад. Не думая о том, что впереди первая годовая сверка количества наших сограждан, отправившихся в турпоездки и не вернувшихся оттуда вовремя

Нововведения означают дополнительную проверку или, другими словами, упрощенный вариант получения визы. Если вдруг ваша заявка не приглянется компьютеру, который выдает опцию “согласен”/”не согласен”, придется идти по известной процедуре: справки с места работы о зарплате, подтверждение платежеспособности (счет в банке) и т.д.

Мы вздохнули с облегчением – процесс сдвинулся с мертвой точки. Но... Вперед проскочила Грузия: церемония подписания регламента по визовой либерализации между нею и ЕС состоялась 1 марта 2017 года. А без виз грузины начали ездить в Европу в апреле 2017-го. Нам пришлось ждать еще два месяца – до июня 2017 года.Забегая вперед, скажу, что победа в соревновании с Украиной “кто раньше подпишет безвиз” не пошла Грузии на пользу. Уже 4 апреля 2017 года – меньше, чем через неделю с момента введения безвизового режима – полиция в Лейпциге взяла с поличным грузинскую банду домушников в возрасте от 22 до 30 лет. Трое попались в момент взлома частного дома, четвертый сторожил награбленное ранее. Через полгода – при первой диагностике выполнения безвизового режима с Грузией – немецкие власти признали, что кавказцы активно злоупотребляют им для совершения преступлений, в частности, квартирных краж в ФРГ.Когда грузинских воров в Европе стало слишком много, как и желающих остаться там легально или нелегально, Евросоюз вспомнил о проголосованном в феврале 2017 года механизме приостановления безвиза. И уже начал медленно двигаться в этом направлении. Официальным поводом послужило заявление властей федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, которые попросили отменить безвизовый режим с Грузией в связи “с повышенной криминальной активностью грузин, чьи заявления с просьбой предоставить политическое убежище находятся на рассмотрении”.Нам в этой ситуации не стоит злорадствовать. Поскольку в сознании европейских бюрократов Украина и Грузия шли к безвизу одним “пакетом” – по одним правилам и условиям, и к тому же мы злоупотребляем безвизом не меньше грузин.Первый тревожный звоночек прозвенел накануне в первый раз отпразднованного нами на государственном уровне католического Рождества – в декабре прошлого года. На тот момент с реального введения безвиза прошло полгода и были сделаны первые “замеры”.Еврокомиссия опубликовала в общем отчете материалы исследований, где был представлен анализ соответствия стран с безвизовым режимом критериям его введения. В нем Украину признали страной, пока еще соответствующей критериям.Но при этом Еврокомиссия рекомендовала предпринять срочные шаги по улучшению ситуации. В частности, немедленно “усилить сотрудничество в сфере контроля миграции”, разъяснить гражданам о недопустимости пользования безвизовым режимом для заробитчанства и дальше – обычные пожелания относительно “эффективности антикоррупционных органов”.Фактически это был предупредительный “выстрел в воздух”: механизм приостановки безвиза еще не задействован, но нам уже намекнули, что надо “подтянуться”. Мы же ничего менять не стали. И еще активнее ринулись на работу в Польшу, Чехию и дальше, на запад. Не думая о том, что впереди первая годовая сверка количества наших сограждан, отправившихся в турпоездки и не вернувшихся оттуда вовремя.Понятно, что все эти добрые люди умудрились трудоустроиться на территории ЕС. Как мы писали еще в конце прошлого года, анализируя отчет Еврокомиссии, “из-за них, трудолюбивых, безвиз может накрыться медным тазом уже в следующем году”.Вообще, отмена безвиза – это такое страшное наказание, которым пессимистично настроенные еврооптимисты-реформаторы пугают нашу власть. Помню, что в декабре прошлого года народный депутат Сергей Лещенко писал в своем Twitter-аккаунте, что в случае, если Верховная Рада поддержит законопроект, который позволит депутатам увольнять руководителей антикоррупционных органов большинством голосов, Украина может потерять безвизовый режим со странами Евросоюза. Теперь нас пугают тем же самым, если мы не примем закон об Антикоррупционном суде.Страх отмены безвиза пришел на смену страху, что “безвиза не будет”, под воздействием которого мы пошли на глобальные уступки ЕС. Например, ввели электронное декларирование для чиновников и не ввели для грантовых антикоррупционных организаций. И сейчас это универсальная “пугалка” на все случаи жизни.Между тем, надо понимать, что европейцы – классические бюрократы до мозга кости. Они все решают по процедуре. Но при этом стараются держать слово. То, что им пришлось нарушить установленные правила публикации законодательных актов в Официальном журнале ЕС, чтобы не сместить дату начала безвизовых поездок украинцев, воспринималось как “операция по смене пола”.Дело в том, что Официальный журнал (ОЖ) ЕС – электронное издание, которое публикует все законодательные акты перед вступлением их в силу, – не выходит по понедельникам. В правилах работы ОЖ указано, что он публикует законодательные акты "со вторника по субботу".Однако в случае отсрочки публикации хотя бы на один день украинский безвиз не мог бы вступить в силу 11 июня. А именно эту дату сообщили украинским партнерам. Поэтому для “украинского вопроса” сделали исключение, дабы соблюсти политические обещания. Решение по безвизу для Украины было единственным, содержавшимся во внеочередном выпуске ОЖ.И чем мы ответили на такую процедурную мега-уступку? Черной неблагодарностью! Как сообщил на днях начальник отдела консульско-правовых вопросов, заместитель начальника управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Миняйло в интервью «РБК», в Евросоюзе назвали основные угрозы для безвизового режима с Украиной."Агентство Европейского Союза, которое занимается охраной внешних границ, "Frontex" в начале этого года опубликовало отчет за прошлый год и, в частности, там были обозначены основные опасности, для безвизового режима...Во-первых, это безопасность документов. Это касается тех паспортов, которые граждане Украины используют в некотором количестве в поддельном виде... Второе касается возможности использования оружия, которое есть у нас на востоке, то есть, опасность его возможного незаконного перемещения в Европу", – сказал он.Кроме того, еще одной угрозой для безвизового режима является большое количество граждан, которые используют его не по назначению. Вместо того, чтобы использовать его для туристических целей, он используется для поиска работы. Украинскую сторону также беспокоят вопросы механизма для сохранения безвиза в дальнейшем."Многие, если не все наше украинское общество, понимают, что безвизовый режим – это индикатор независимости украинского продвижения в ЕС, и поэтому, когда есть опасность возвращения визового режима в наших отношениях с Европой, мы начинаем волноваться", – сказал Миняйло.Волноваться начинает не только МИД. Европа уже давно находится в перманентном волнении и размышлениях: а не погорячилась ли она, приоткрыв свои двери для посторонних? Результатом этой “медитации” стало решение, которое приняли послы Евросоюза и теперь его должны рассмотреть Европарламент и Совет ЕС, о том, что безвизовый въезд надо сделать не таким уж безвизовым.Вместо оформления виз надо будет пройти процедуру согласования своего визита. Стоимостью 7 евро. Сумма – символическая, но дело не в ней. Понятно, что ЕС пересматривает правила въезда в Шенгенскую зону для граждан стран, которые имеют безвизовый режим.Нововведения означают дополнительную проверку или, другими словами, упрощенный вариант получения визы. Если вдруг ваша заявка не приглянется компьютеру, который выдает опцию “согласен”/”не согласен”, придется идти по известной процедуре: справки с места работы о зарплате, подтверждение платежеспособности (счет в банке) и т.д.Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что введение Европейской системы информации о поездках и разрешений не будет ставить под сомнение безвизовый режим Украины со странами Евросоюза. Но мы-то понимаем, что безвизовый режим – нет, а перемещение отдельных лиц – да.Впрочем, учитывая неспешность европейской бюрократии, новая система заработает не раньше следующего года (в лучшем случае). Будем ли мы к тому времени еще с безвизом – под вопросом.