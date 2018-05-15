Украина 900 дней не импортирует газ из России

Украина с ноября 2015 года перестала импортировать российский газ. Таким образом, прошло уже 900 дней. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании-оператора газотранспортной системы Укртрансгаз во вторник, 15 мая.



"Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, когда Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из РФ", – говорится в заявлении компании.



Украина с 26 ноября 2015 года не импортирует природный газ по контракту с российским Газпромом, закупая этот ресурс исключительно на своей западной границе.



В 2017 году Украина увеличила импорт газа из Европы на 27% (на 3 млрд куб м.) – до 14,1 млрд куб м.



В марте 2018 года средняя цена импортного газа составила 275 долларов за тысячу кубометров.

